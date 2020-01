Tasscheschool zwaait juf Marieanne na 41,5 jaar uit: “Kindje vroeg me om te blijven. Dan kan je niet anders dan huilen” Charlotte Degezelle

31 januari 2020

15u56 1 Roeselare Met muziek en foto’s uit de oude doos nam de Tasscheschool vrijdag afscheid van Marieanne Boussauw (61). Daarbij hield ze het niet droog. 41,5 jaar was Marieanne er een de slag als kleuter- en peuterleidster. Bovendien liep ze er zelf school en was haar vader er jarenlang directeur. “Vandaag besef ik wel dat dit het einde is van een heel groot hoofdstuk”, reageert Marieanne.

Sinds de jaren 60 was de Tasscheschool nooit zonder een lid van de familie Boussauw. Maar na zes decennia komt hier met het pensioen van Marieanne Boussauw een einde aan. “Vroeger had je veel zo’n gezinnen”, vertelt Marianne, die nu in Beveren woont. “De kinderen stapten in het onderwijs in het spoor van hun ouders. Ook bij ons thuis. Wij zijn met vijf kinderen en drie van ons kozen voor het onderwijs net zoals onze papa. Mijn eigen kinderen kozen echter een ander pad. Leerkrachten zijn een uitstervend ras aan het worden.” Raf Boussauw was jarenlang leraar en directeur in de Tasscheschool. “We woonden vlakbij en ik heb hier ook op de lagere school gezeten”, gaat Marianne verder. “Na mijn hogere studies was er een openstaande betrekking in basisschool Sint-Lutgart in Roeselare, maar ook hier was er een vacature voor twee jaar. Het was papa die me overtuigde om voor de Tasscheschool te kiezen. Na die eerste twee jaar, kwam er nog twee jaar bij en uiteindelijk werd ik vast benoemd. Vandaag zijn we 41,5 jaar later. Het is wel best uniek dat ik heel mijn professionele carrière, letterlijk van de allereerste tot de allerlaatste dag, in dezelfde school gewerkt heb.”

Vooral zorgen

Marieanne was aanvankelijk het vertrouwde gezicht in de tweede kleuterklas en later in de derde kleuterklas. “Nadat een collega met pensioen ging, belandde ik een tiental jaar geleden in de peuter- en de eerste kleuterklas. Je bent er soms meer bezig met zorgen dan met juf zijn , maar ik heb dat altijd heel graag gedaan. Toen de Tasscheschool vijf jaar geleden fusioneerde met de Roeselaarse Spanjeschool kreeg ik de kans om opnieuw naar de derde kleuterklas te verhuizen. Maar dat wou ik niet meer.”

Toffe, warme madam

Vrijdagmiddag werd Marieanne door haar leerlingen en collega’s gevierd. In het geniep hadden ze een ode aan juf Marieanne voorbereid. “We zijn haar heel dankbaar”, zegt directeur Gerdi Casier. “Vorige week nam ik Marieanne mee uit eten en toen viel me weer op wat een toffe en warme madam ze eigenlijk is. Meer dan 40 jaar heeft ze zich ingezet voor onze school en nu verlaat ze ons. We willen dan ook heel graag tonen wat ze voor ons betekent.” Tijdens het afscheidsmoment hield Marieanne het niet droog. “Ik zal m’n collega’s en de kinderen echt missen. Vanmorgen waren er al traantjes. Je kan toch niet anders dan huilen als je van een van de kinderen een kaartje krijgt met de boodschap dat je niet met pensioen mag gaan? Maar de tijd is wel rijp. Ik ben 61,5 jaar en heb 41,5 jaar dienst. Het is mooi geweest. Mijn man is ondertussen al een jaar met pensioen en nu is de tijd aangebroken om samen te genieten, onder meer van onze 11 kleinkinderen.”