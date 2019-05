Tal van geruchten maar geen nieuw dossier voor luxeverkaveling vlakbij Bergmolenbos CDR

28 mei 2019

07u26 7 Roeselare Drie jaar nadat een storm van protest opstak door de plannen voor een luxeverkaveling in de Babilliestraat vlakbij het Bergmolenbos, circuleren tal van geruchten. Oppositiepartij Groen informeerde tijdens de gemeenteraad wat hier nu precies van aan is, maar kreeg te horen dat er op vandaag geen sprake is van een nieuw dossier.

“Het was bijzonder terecht dat er veel opmerkingen van milieu- en natuurverenigingen en verontwaardigde burgers kwamen dat die luxeverkaveling niet in de Babilliestraat hoorde . In eerste instantie moet het stadsrandbos daar tot zijn volle ontwikkeling komen”, zegt Groen-raadslid Deniza Miftari. “Maar momenteel gonst het van de geruchten en wij worden er als groene partij wekelijks over aangesproken. Er zouden bewegingen op het terrein zijn, de kantoren van de ontwikkelaar zouden er gevestigd worden, het huurcontract van de aanwezige horecazaak werd opgezegd en er zou zelfs een nieuw voorstel ingediend zijn. Waar er rook is, is er vuur. Wij willen dan ook graag weten of er al een nieuw dossier is ingediend, of er onderhandeld wordt door de stad met de eigenaar voor een nieuw project en of er op die plek kantoren ingericht kunnen worden door de eigenaar. Zou de stad trouwens niet overwegen om middelen tot aankoop van die gronden te voorzien in de komende meerjarenplanning.”

Bevoegd schepen Nathalie Muylle (CD&V) hoorde ook de verschillende geruchten circuleren. “Maar op de diensten is geen enkele nieuwe omgevingsaanvraag binnengekomen en we voeren ook geen onderhandelingen over een voorstel”, reageert ze. “Inzake de mogelijke komst van kantoren is het zo dat het contract van de huidige huurder nog loopt tot eind juni. Dan heeft de eigenaar twee opties. Als hij er inderdaad kantoren wil vestigen dan dient een functiewijziging aangevraagd te worden en dit is tot op vandaag niet gebeurd. Daarnaast kan hij de site ook gewoon laten leegstaan. Hij heeft twee jaar voor hij leegstand moet betalen. Over een eventuele aankoop kan ik melden dat we inderdaad in het kader van de meerjarenplanning bekijken wat kan.”