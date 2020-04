Tafel Madeleine en La Bocca lanceren delivery met een hart: “Per besteld menu schenken wij 5 euro aan Dominiek Savio” Charlotte Degezelle

22 april 2020

12u51 4 Roeselare Restaurant Tafel Madeleine en Foodbar La Bocca uit Roeselare starten donderdag met een thuisbezorgconcept met een hart. Per menu schenken ze vijf euro aan zorginstelling Dominiek Savio in Gits. Bovendien zijn broers Wim en Yves Degryse en hun partners Kelly Denolf en Nathalie Laveyne er nu al zeker van dat hun thuisbezorgdienst een blijvertje wordt. “De schrik zal er volgens ons nog lang inzitten om op restaurant te gaan”, aldus Wim en Yves.

Toen de horeca op 13 maart de deuren moest sluiten door de coronamaatregelen, staken meteen her en der takeaway- en deliveryinitiatieven de kop op. De zaakvoerders van Tafel Madeleine langs de Gasstraat en La Bocca in de Delaerestraat hielden aanvankelijk de boot af, maar gaan nu toch overstag. “Het ziet er niet naar uit dat de heropening van de horeca snel zal gebeuren”, zeggen Wim en Yves Degryse. “We zijn de stad en haar dienst economie dankbaar voor de initiatieven die ze voor ons nemen, maar wij beginnen ons vak meer en meer te missen. We willen onze klanten de service geven die ze verdienen en krijgen ook steeds vaker vragen van klanten die onze gerechten missen. Vandaar de keuze om nu toch opnieuw op te starten, maar dit enkel en alleen met een thuisbezorgdienst zodat we de veiligheid kunnen garanderen.”

Slaatjes, pasta’s en stoofpotjes

Vanaf donderdag is er opnieuw activiteit in de keuken van Tafel Madeleine waar er zowel eigen gerechten bereid zullen worden als gerechten die op de kaart staan van La Bocca. “We bieden een mix van seizoensgerechten en populaire gerechten van beide zaken aan. Zo kunnen klanten zowel kiezen voor slaatjes en pasta’s die ze kennen van bij La Bocca als voor enkele stoofpotjes waar Tafel Madeleine voor gekend is. Wim en Nathalie staan in de keuken, terwijl Yves de leveringen aan huis doet.”

Menu samenstellen

Klanten kunnen gewoon één gerecht bestellen, maar ze kunnen ook eigenhandig een menu bestaande uit een voor-, hoofd- en nagerecht samenstellen. Hiervoor betaal je 37,50 euro. “Maar wij storten per bestelde menu vijf euro aan het goede doel. Door de coronacrisis werken de zorgverleners zich dezer dagen uit de naad. Wij wilden graag iets terugdoen en beslisten onze delivery te koppelen aan een goed doel. We kozen uiteindelijk voor zorginstelling Dominiek Savio in Gits die personen met een (neuro-) motorische handicap of een niet- aangeboren hersenletsel ondersteunen op vlak van onder meer onderwijs, wonen, dagbesteding, …” In één klap steun je zo dus niet alleen de lokale horeca maar ook Dominiek Savio.

Bij Tafel Madeleine en La Bocca zijn ze er trouwens ook van overtuigd dat hun thuisbezorgdienst ook na de coronacrisis blijft bestaan. “In eerste instantie zijn we ervan overtuigd dat veel mensen na de coronacrisis niet op restaurant zullen durven uit schrik om ziek te worden. Dan is onze service mooi meegenomen. Hetzelfde geldt voor klanten die niet goed te been zijn. Als zij niet tot bij ons kunnen komen, dan brengen wij onze gerechten tot bij hen.”

Bestellen

De volledige deliverykaart van beide zaken is hier te vinden. Bestellen kan via info@tafelmadeleine.be of op 0477/46.56.80 en dit minstens één dag op voorhand en voor 10 uur. De thuisleveringen gebeuren dagelijks in groot Roeselare tussen 10.30 en 12.30 uur. Betalen kan met bancontact, cash of via overschrijving op BE57736040038735 van bvba Degryse Yves en Wim.