Taart voor en door iedereen! KOERS viert eerste verjaardag en (wellicht) 25.000ste bezoeker Charlotte Degezelle

27 augustus 2019

15u19 0 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport heeft reden tot feesten. Niet alleen wordt het museum aan het Polenplein op zondag 8 september één jaar, het vernieuwde concept is ook een stevig succes. In het eerste museumjaar zullen er met wat geluk 25.000 bezoekers over de vloer gekomen zijn. Dat verdient taart, feestelijke gasten en allerlei leuke activiteiten.

Na een grondige renovatie opende KOERS. Museum van de Wielersport op 8 september 2018 de deuren. Een jaar later blijkt de opvolger van het Wielermuseum een schot in de roos. “Het museum heeft nu al bijna 24.000 bezoekers over de vloer gekregen. Op basis van deze cijfers zullen we op onze eerste verjaardag vermoedelijk de 25.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dit ligt in lijn met onze verwachtingen”, weet conservator Thomas Ameye. “We mochten in het eerste jaar bezoekers ontvangen uit 33 verschillende landen. In totaal hebben al 1.240 buitenlandse bezoekers, van Nieuw-Zeeland tot Zwitserland en van de VS tot Zuid-Afrika, maar ook uit Japan, Finland, Colombia, Canada,… de weg naar KOERS gevonden. April, de maand van de wielerklassiekers en waarin de foto-expo The Wofpack liep, was onze populairste maand. Verder waren er 1.377 aanwezigen op onze activiteiten, van praatavonden over workshops tot boekvoorstellingen, maakten 132 mensen een afspraak voor onderzoek in het documentatiecentrum en beantwoorden we 371 infovragen.”

Hoogtepunten

Mijlpalen in het eerste werkingsjaar waren volgens Thomas onder andere de verlenging van de regionale erkenning van het museum en de jaarlijkse subsidie van 190.000 euro, de ploegvoorstelling van Deceuninck-Quickstep en de foto-expo The Wolfpack, de organisatie van het debat ‘De toekomst van de koers’ in samenwerking met de Universiteit Gent en de stad Gent, de lancering van het gezinspakket ‘Roadbook’, het bezoek van wereldkampioen Valverde en Tourwinnaar Bernal, de tijdelijke expo’s op de Belgische ambassade in Washington DC en op de Rouleur Classic-beurs in Londen en het wereldrecord meeste gele truien op één plek dankzij de expo MERCKX 51.

Toekomstprojecten

KOERS wil de komende jaren verder groeien. “We mikken op 30.000 bezoekers per jaar”, zegt cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). “Maar dat is een groeitraject en KOERS is en blijft een nichemuseum. Het team is volop aan het netwerken en het museum nationaal en internationaal in de markt aan het zetten.”

Dat het een en ander in petto heeft, is duidelijk.” In de toekomst willen we een nog breder publiek aantrekken door onder andere in te zetten op educatieve pakketten, we werken aan een boek rond de 75ste Dwars door Vlaanderen, willen inzet op innovatieve online projecten en maken werk van het project Monseré 1970-2020”, somt Ameye op.

Taartbuffet

Maar eerst wordt er gefeest. “Geen verjaardagsfeestje zonder taart”, vindt Silla Callewaert van KOERS. “We willen van onze eerste verjaardag een feest voor en door iedereen maken en organiseren daarom een groot taartbuffet met daaraan gekoppeld de verkiezing van de origineelste wielertaart. We roepen iedereen op om massaal aan het bakken te slaan. Misschien een rijsttaart zoals Briek Schotte die graag at of een mattentaart als verwijzing naar de Muur van Geraardsbergen? Iedereen kan zijn taart binnenbrengen tussen 10 en 17 uur. Wie wil meedingen in de verkiezing moet zijn taart voor 13 uur afleveren. Om 14 uur openen we het taartbuffet, wordt de origineelste KOERS-verjaardagstaart beloond met een Museumpas en blaast KOERS ook officieel zijn eerste kaarsje uit.”

Geluksbrenger

Op 8 september is KOERS ook gratis te bezoeken. Naast het traditionele museumbezoek zijn er ook tien activiteiten. “Je kunt je eigen fluohesje of fietshelm bedrukken met je eigen (wieler)naam of je eigen fiets pimpen met slingers, bloemen, pluimpjes,... De Zaal der Wereldkampioenen was ooit een overdekte speelplaats en hier kun je je uitleven met spelletjes uit vervlogen tijden, renners zijn enorm bijgelovig en komen niet aan de start zonder geluksbrenger. Op onze verjaardag kan iedereen een eigen geluksbrenger maken. Ook kunnen kinderen met kleine verfborsteltjes miniatuurrennertjes schilderen en willen we de herinnering aan wielerheld Jean-Pierre Monseré levendig houden door op zijn 71ste verjaardag feestelijke slingers te knutselen.” Kinderen krijgen bij aankomst een stempelkaart. Als ze drie van de tien activiteiten voltooid hebben, mogen ze samen met hun (groot)ouders aanschuiven aan het taartbuffet. Meer info op koersmuseum.be.