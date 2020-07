Symbolische actie steunt agent die skater zonder mondmasker sloeg CDR

30 juli 2020

11u54 5 Roeselare Vlaams Belang Roeselare en Izegem hebben donderdag aan de Roeselaarse politiepost de ordehandhavers een hart onder de riem gestoken. Dat deden de leden via een korte symbolische actie. Aanleiding was het Vlaams Belang Roeselare en Izegem hebben donderdag aan de Roeselaarse politiepost de ordehandhavers een hart onder de riem gestoken. Dat deden de leden via een korte symbolische actie. Aanleiding was het incident vorig weekend op de Roeselaarse Trax-site waarbij een man zonder mondmasker op hard werd aangepakt door een agent.

Met een banner, met daarop de tekst ‘Wij steunen onze ordehandhavers’, maakten de leden van Vlaams Belang hun standpunt klaar en duidelijk. “We willen specifiek onze steun betuigen aan de politieagent die vorig weekend onder vuur kwam te liggen, maar ook aan al onze ordehandhavers van politieagenten tot gemeenschapswachten, brandweerlui, ambulanciers…”, zegt Immanuel De Reuse, fractieleider van Vlaams Belang in de Roeselaarse gemeenteraad en Vlaams parlementslid.

Onverantwoorde individuen

“Zij hebben het niet onder de markt in tijden van corona. De tweede golf waarvoor de experten iedereen waarschuwden, is een feit en vanuit de federale en de lokale overheden worden er allerhande beschermingsmaatregelen afgekondigd. Wij vragen dat iedereen een ernstige inspanning doet. We willen niet dat het aantal opnames in de ziekenhuizen terug toeneemt en de dramatische sterftecijfers van de eerste coronagolf verder aangedikt worden. We moeten onze mensen beschermen. Het is dan ook ongehoord dat onverantwoorde individuen zich van deze maatregel niets aantrekken en weigeren gevolg te geven aan de gevraagde beschermingsmaatregelen, zoals vorig weekend aan de Trax-site. De nozem die, na herhaaldelijke vraag van de gemeenschapswachten en nadien van de opgeroepen politie, weigerde om te voldoen aan de mondmaskerplicht haalt momenteel zijn verhaal in de pers en eist daarbij het ontslag van de agent die hem arresteerde.”

Aan de schandpaal genageld

Vlaams Belang eist eerst een degelijk onderzoek. “Hierbij moeten alle elementen in ogenschouw worden genomen, ook de manifeste ‘grovigheden’, het spuwen richting de gemeenschapswachten en weerspannigheid van de betrokkene. Het kan niet zijn dat de ordehandhavers aan de schandpaal genageld worden zonder enig weerwoord. Wij vragen dan ook dat de korpsleiding sereen dit voorval wil beoordelen en ook in de pers hierover duidelijk communiceert. Dat iedereen in deze coronatijden het moeilijk heeft, is een open deur intrappen. Begrip moet van beide zijden komen. Het Vlaams Belang spreekt alvast zijn vertrouwen uit in onze ordediensten.”