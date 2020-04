Supporters KSV Roeselare zien een fusie met KV Kortrijk en Excel Moeskroen niet zitten: “Een blamage als dit doorgaat” Charlotte Degezelle

17 april 2020

16u21 16 Roeselare De supporters van KSV Roeselare zijn niet te vinden voor een fusie tussen KV Kortrijk, Excel Moeskroen en hun eigen wit-zwart. Kortrijk en Moeskroen hebben nochtans al de eerste verkennende gesprekken achter de rug en voelen er ook wel iets voor om Roeselare in hun project te betrekken en zo te komen tot één grote Zuid-West-Vlaamse ploeg. “Maar liever een degradatie dan een fusie”, oordeelt Steven Hamerlinck van supportersclub KSVR Till I Die.

‘Duidelijk een constructie om Kortrijk sterker te maken en de andere ploegen helemaal kapot te maken’, ‘liever zakken naar de amateurreeksen dan een fusie’, ‘‘t gaat Kortrijk om ‘t geld en daarna dumpen’, … De reacties op de Facebookgroep ‘KSV Roeselare supporters’ zijn duidelijk: de KSVR-aanhangers van het eerste uur moeten niet weten van een mogelijke fusie tussen KV Kortrijk, Excel Moeskroen en KSV Roeselare. De eerste gesprekken tussen KV Kortrijk en Moeskroen, op initiatief van die laatste, zijn nochtans al achter de rug. Beide ploegen bevestigden dit terwijl ze zich in Kortrijk ook lieten ontvallen dat KSV Roeselare een mogelijke derde partner in hun verhaal is. In de Rodenbachstad had men dit nieuws liever nog even voor zichzelf gehouden. De berichten worden ‘voorbarig’ genoemd.

Identiteit verliezen

Ondertussen hebben de supporters van KSV Roeselare wel al hun mening klaar en die is niet mals. De toekomst van de ploeg van hun hart is vandaag dan wel onzeker, doordat ze geen groen licht kregen van de Licentiecommissie, maar een fusie is voor hen niet aan de orde. Zeker omdat KSV Roeselare gewoon opgeslorpt dreigt te worden. “KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns stelt nu al dat de naam en de kleuren van zijn ploeg behouden zouden worden en dat de matchen gespeeld zullen worden in Kortrijk”, reageert Steven Hamerlinck, bestuurslid van supportersclub KSVR Till I Die. “Ons Schierveldestadion zou nog goed genoeg zijn voor trainingen. Maar je ziet toch zo dat dit ook een eindig verhaal zou zijn en de fusieploeg er op termijn zou wegtrekken. Tel dit alles samen en wij verliezen onze identiteit volledig. Als er iets moet gebeuren, dan liever de opstart van een volledig nieuwe ploeg. Op een nieuwe locatie en met nieuwe kleuren. Ik zie KSV Roeselare liever degraderen dan fusioneren. Als die fusie doorgaat, dan is dit echt een blamage voor Roeselare. Ik spreek niet alleen uit naam van mezelf, maar ook wegens de supportersclub en zo’n 90 procent van de supporters. In plaats van supporter tot in de kist word ik dan tegenstander van de ploeg. Er zou beter gefocust worden op vers bloed in het (dagelijks) bestuur.”

Ook KVK-fans tegen

Ondertussen is ook duidelijk dat de supporters van KV Kortrijk niet staan te springen voor de fusie. De Instagrampagina ‘Kv Kortrijk Fans’ organiseert sinds vrijdagmorgen een poll waarmee ze poolshoogte nemen bij de fans over de fusieplannen. Na enkele uren is de teneur overduidelijk. Amper 23 procent stemt voor, 77 procent is resoluut tegen de fusie. Ook de reacties die volgen zijn erg duidelijk. Supporters smeken om de ploegen niet te laten samensmelten en gooien met verwijten naar het bestuur.