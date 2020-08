Supporters geven Club Roeselare financiële duw in de rug CDR

10 augustus 2020

De supporters van Club Roeselare beseffen dat de inkomsten van hun favoriete voetbalclub een pak lager liggen door de coronacrisis. Daarom roepen ze iedereen met een hart voor de Krottegemse club op om het supportersbord te sponsoren. Dit is een bord dat een prominente plek krijgt aan de zijlijn van het nieuwe kunstgrasveld op het Rodenbachstadion. Wie de club wil steunen, kan tien euro storten op BE26 7380 0983 6529 van Club Roeselare of contant geven aan initiatiefnemer Ivan Ost. Alle schenkers worden straks vermeld op een affiche in de kantine.

Er is bovendien nog nieuws uit het Rodenbachstadion. Club Roeselare kondigde eerder al aan dit seizoen te starten met G-voetbal. De eerste training staat gepland op zondag 16 augustus. Officieel zijn er al tien G-voetballers ingeschreven, maar verschillende geïnteresseerden lieten ook al weten graag eerst even poolshoogte te komen nemen voor ze zich definitief engageren.