Succes Red Lions straalt af op hockeyclub Roeselare Rangers, inschrijvingen boomen Charlotte Degezelle

26 augustus 2019

16u34 0 Roeselare Hockeyclub Roeselare Rangers plukt de vruchten van het succes dat de nationale mannenhockeyploeg oogst. De Red Lions schopten het afgelopen weekend tot Europees kampioen en veroverden zo een rechtstreeks ticket voor de Olympische spelen volgend jaar in Tokio. “Tijdens het kampioenschap, en zelfs tijdens de finalewedstrijd, stroomden de nieuwe leden toe”, aldus voorzitter Michiel Van Eeckhoutte.

België is het land van voetbal en wielrennen. Voor de hockeysport gold lange tijd het gezegde onbekend is onbemind. Maar dankzij de Red Lion, en ook de Red Panthers, komt hockey steeds meer op het voorplan. En hoe beter de nationale ploegen het doen, hoe populairder de sport wordt. Dat weten ze als de besten bij Roeselare Rangers. Toen de club in 2013 startte, waren ze dolenthousiast dat ze 50 geïnteresseerden naar hun kennismakingsdag konden lokken. Die tijden liggen ondertussen al ver achter hen. “Op vandaag zitten we al boven de 350 leden en dat aantal blijft maar aangroeien”, vertelt voorzitter Michiel Van Eeckhoutte. “We zitten echt mee in de flow van de hockey.”

In december vorig jaar kaapten de Red Lions voor het eerst ooit de wereldtitel weg en afgelopen weekend schreven ze opnieuw geschiedenis door de Europese titel weg te kapen. Volgend jaar mogen onze Belgische hockeymannen misschien zelfs olympisch goud aan hun palmares toevoegen want de Red Lions plaatsen zich dankzij die overwinning rechtstreeks voor de Olympische Spelen in Tokio. “Vorige week, tijdens het EK, kregen wij elke dag aanvragen tot inschrijving binnen. Zelfs tijdens de finalewedstrijd op zaterdag kwam er een mail binnen en ook op zondag bleven de aanvragen maar binnenstromen. Sommige groepen zijn zelfs al volboekt. Hockey was lange tijd een onbekende sport, maar dankzij de prestaties van onze nationale teams ziet men nu echt wat de sport inhoudt en beseft men dat er meer is dan voetbal, volleybal,… Het EK vond trouwens in België plaats en we zijn met heel wat leden enkele wedstrijden gaan bekijken.”

Het domein van Onze Kinderen langs de Hoogstraat in Rumbeke is de thuishaven van de Roeselare Rangers. Sinds twee jaar spelen ze er op een kunstgrasveld en deze week vindt er een zomerstage plaats voor competitiespelers. “De trainer van dienst is de kapitein van de Italiaanse nationale ploeg”, weet Michiel. “Ook om die mensen te lokken helpen de straffe prestaties van onze nationale teams. In België hebben wij geen hockeycultuur en -geschiedenis. Bij veel voetbalclubs kunnen vaal ouders bijvoorbeeld al eens inspringen voor een training. Bij hockey lukt dit niet waardoor wij echt over de grens moeten kijken om trainers te vinden.” En in tijden van iedereen hockey zijn ook sponsors net iets makkelijker te overtuigen. “Mooi meegenomen net nu we volop bezig zijn met de bouw van een eigen kantine. We werkten lange tijd vanuit containers, maar tegen het najaar moet onze comfortabele kantine, een plus voor de betrokkenheid binnen de club, een feit zijn.”

Meer op www.hockeyclubroeselare.be.