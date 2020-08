Stukje Beverse geschiedenis verdwijnt: Slagerij Vanderper sluit woensdag na 95 jaar Charlotte Degezelle

10 augustus 2020

11u44 3 Roeselare Na 95 jaar sluit Slagerij Vanderper woensdagavond definitief de deuren. Zaakvoerder Stijn Vanderper (42), vierde generatie in de familiezaak, speelt al jaren met de gedachte om nog een tweede carrière op te starten, maar had de slagerij toch graag verder gezet tot het 100-jarig bestaan. Maar gezondheidsproblemen van vader Franck hebben daar anders over beslist. “Klanten die hier al heel hun leven komen, lieten een traan toen ik hen het nieuws meldde”, zegt Stijn.

Ouderwetse paté, bloedworst en vette darmen. Het zijn van die ouderwetse bereidingen die je steeds minder bij de slager vindt. Maar Slagerij Vanderper in de Wijnendalestraat is net bekend om die specialiteiten. Niet vreemd, want de zaak bestaat al 95 jaar en wordt al vier generaties op hetzelfde adres gerund door dezelfde familie. “Mijn overgrootvader Achiel startte de slagerij in 1925”, blikt Stijn terug op net geen eeuw Beverse en familiegeschiedenis. “Mijn grootvader Roger, nu 94, nam de zaak over en werd op zijn beurt opgevolgd door mijn vader Franck. Zelf ben ik op mijn 17de met school gestopt en in de zaak gekomen. Tien jaar geleden nam ik de slagerij officieel over. De slagersstiel is altijd mijn grote passie geweest, al heb ik wel altijd gezegd dat ik graag ook nog iets anders zou doen in mijn leven. Twee jaar geleden heb ik even op het punt gestaan om een café over te nemen en om te vormen tot eetcafé. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar het zette me wel aan het denken. Over het feit dat de winkel wekelijks 52 uur open is, wat toch een stevige impact heeft op onze levenskwaliteit, de steeds strengere wetgeving,...”

Geen 100 jaar

Toen begin dit jaar de gezondheid van Stijns vader Franck plots snel achteruitging, besefte Stijn dat de kaap van 100 jaar ronden moeilijk zou worden voor Slagerij Vanderper. “Sinds het voorjaar is mijn pa niet meer aan de slag in de slagerij. Hij wil wel nog, maar het lukt niet meer. Nu runnen mijn ma en ik de zaak, maar eigenlijk zou ik personeel moeten in dienst nemen. Ik zie dat niet zitten. Het is duur en bovendien maakt het je afhankelijk. Toen ik de beslissing gemaakt had om te stoppen, ben ik eerst met mijn grootvader gaan praten. Hij is enorm nuchter en zette zes jaar geleden al vraagtekens bij de vernieuwing van de winkel. Ook nu was hij weer rechtuit en hij zei dat ik er moest mee stoppen als het niet meer ging en dat ik dan zelfs best de bulldozer in het gebouw kon zetten.”

Gezonde levensstijl

Slagerij Vanderper sluit dan wel de deuren, de familie blijft op de hoek van de Wijnendalestraat en de Processiestraat wonen. “De winkel gaat dicht, maar ik blijf wel mijn restaurants bevoorraden en ga op zelfstandige basis ook een handje toesteken bij traiteur- en delicatessenzaak Cuisine Tossins. Daarnaast ga ik netwerkmarketing doen voor Herbalife. Ik ben dankzij die producten vorig jaar zelf twintig kilogram afgevallen en wil nu graag anderen helpen aan een gezonde levensstijl. Het is de bedoeling dat ik af en toe presentaties geef en elke dinsdagavond geef ik ook een gratis bootcamp aan De Nieuwe Deure.”

Tot en met woensdag blijft iedereen nog welkom bij Slagerij Vanderper. “De mensen zijn best emotioneel dat we er mee stoppen. Net zoals wij al generaties de slagerij uitbaten, zijn veel Beverse families hier al generaties klant. Vooral oudere klanten zijn volop hun diepvries aan het vullen omdat ze onze artikelen zullen missen. Het is een grote stap die ik zet, maar soms moet je keuzes maken en nu is het tijd om mezelf op de eerste plaats te zetten. Al zal ik de jaren in de slagerij altijd in mijn hart dragen.”