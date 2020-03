Studenten Wieleracademie trainen samen met Jelle Wallays via de webcam Charlotte Degezelle

30 maart 2020

14u16 4 Roeselare Geen school en geen voorjaarsklassiekers door de coronaperikelen. MSKA Roeselare anticipeert op bijzonder creatieve wijze op beide door de leerlingen van hun Wieleracademie thuis op rollen te laten trainen, maar dit met z’n allen voor de webcam en in het gezelschap van topsporters Jelle Wallays en Julie Van de Velde. “Van Jelle heb ik alvast geleerd dat je nooit mag opgeven, ook niet in moeilijke tijden”, reageert leerling Milan Vermeulen (14).

“Normaal stond er een training op de wielerpiste Defraeye-Sercu op de agenda”, opent Klaas Vankersschaever, coördinator van de Wieleracademie. “Door de coronacrisis kan dit niet, dus gingen we op zoek naar een creatieve oplossing voor de groepstraining. Met veertien in totaal trainen we op rollen en dit voor de webcam. Zo kunnen we ondanks de strenge maatregelen toch contact houden en is het voor mij ook mogelijk om wat feedback te geven aan de leerlingen. Ze doen het trouwens fantastisch en trainen heel gedisciplineerd. Het volume dat ze trainen ligt zelfs hoger dan anders doordat ze meer tijd hebben. Na schooltijd zijn ze echt vrij, terwijl ze anders nog een pak schoolwerk moeten afwerken.”

Schema in de war

Het coronavirus stuurt niet alleen het dagelijkse schema van de leerlingen en het team van MSKA in de war. Ook het leven van heel wat topsporters ziet er tegenwoordig totaal anders uit. De Wieleracademie heeft met Jelle Wallays en Julie Van de Velde twee van die topsporters als peter en meter en zij engageren zich in deze tijden maar al te graag. “Ze zitten in hetzelfde schuitje, zijn competitieloos en vinden het dan ook helemaal niet erg dat wij regelmatig een beroep op hun doen”, aldus Klaas.

Dat beaamt Julie Van de Velde, wielrenster bij Lotto Soudal Ladies. “Normaal zou ik nu aan het aftellen zijn naar Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, maar beide wedstrijden zijn geschrapt”, reageert ze via de webcam. “Net zoals anderen houd ik me dan ook maar wat bezig met lezen, koken en in de tuin werken. Dit natuurlijk naast het trainen. De eerste weken hield ik het rustig, maar nu ben ik weer wat aan het opbouwen naar de periode die komt. Samen trainen met al dit jong geweld is leuk. Het is plezant om hen aan het werk te zien en zo zit ik niet alleen op m’n rollen.”

Geblesseerd

Voor Jelle Wallays, vorig jaar nog winnaar van Parijs-Tours, ligt de situatie iets anders. Hij raakte in januari geblesseerd en zou de Vlaamse Wielerweek sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan, Covid-19 of niet. “Veel renners hebben het op dit moment mentaal lastig. Door het wegvallen van zowat alle wielerwedstrijden weten ze niet goed waar ze naartoe werken. Dat zorgt voor een mentale stress die anders is dan bij wedstrijden”, vertelt hij terwijl hij kilometers maalt. “Zelf hoop ik alvast in topvorm te zijn tegen het Belgisch kampioenschap en nu werk ik vooral op m’n zwakke punten. Door hier mee te trainen met de jeugd hoop ik hen te inspireren. Eén van m’n sterke punten is m’n karakter en dat is tegenwoordig een absoluut voordeel. Veel renners zitten nu in een dipje, maar ik heb m’n carrière gebouwd op karakter en heb al bewezen dat ik goed kan terugvechten. Dat is wat ik hier ook wil meegeven. De jongelui moeten vechten voor wat ze willen, ook tijdens moeilijke periodes moet je blijven gaan voor wat je echt wil.”

Stimulans

De aparte training wordt door de leerlingen ervaren als een echte stimulans om ook in moeilijke tijden hun best te doen. “Een gewone training op de baan is nog altijd leuker”, oordeelt Milan Vermeulen. Maar het is leuk dat ik op deze manier nog eens de anderen zie en ook de aanwezigheid van de topsporters is super. We kunnen veel van hen leren.”

MSKA zet dezer dagen sterk in op webcamlessen. Niet alleen voor sporttrainingen. “Onze leerkrachten nemen ook lessen op video op die ze beschikbaar stellen via Smartschool en daarnaast zijn er ook regelmatig livesessies”, besluit directeur Fangio Hoorelbeke.