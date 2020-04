Studenten steunen horeca met gratis online bestelplatform Speedmeal Charlotte Degezelle

27 april 2020

16u30 1 Roeselare Roeselarenaars Arnaud Verpoucke, Arno Arzumanyan en Oksana Gorin en Milat Omed uit Oostende, vier studenten toegepaste informatica aan de hogeschool Howest, komen op de proppen met SpeedMeal. Dat is een digitaal bestelplatform voor de horeca die inzet op takeaway.

“We ontwikkelden het platform de voorbije vijf weken in onze vrije tijd en stellen het nu gratis ter beschikking aan de horeca om hen te helpen deze moeilijke coronaperiode te overbruggen”, legt Arnaud Verpoucke uit. Horecazaken die gebruik willen maken van SpeedMeal kunnen zich aanmelden op www.speedmeal.be. “Na registratie krijgen ze een eigen link die ze via sociale media kunnen verspreiden”, weet Arnaud.

“Maar er kan ook via onze site doorgeklikt worden naar alle geregistreerde restaurants. Het systeem is snel en eenvoudig op te zetten. Via een automatische checklist worden de horecazaken erop gewezen onder andere een logo in te stellen, afhaal- en levertijden te vermelden, producten toe te voegen,... Klanten kunnen orders bestellen voor de dag zelf. Een order kan aanvaard, geweigerd of uitgesteld worden met 15, 30 of 60 minuten.” Meer info op www.speedmeal.be.