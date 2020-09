Studenten profiteren van hete nazomerdagen: “Nog snel ijsje meepikken na school” SVR/VDI

14 september 2020

17u38 1 Roeselare Het is dan wel half september, met temperaturen boven de dertig graden beleeft Vlaanderen dezer dagen een Indian Summer van formaat. In Roeselare genoten heel wat studenten maandag na schooltijd van een ijsje op wat wellicht een van de laatste hete dagen van het jaar wordt.

Het warme weer zorgde niet voor een overrompeling, maar voor een maandag was het best gezellig op de Roeselaarse terrasjes, terwijl er opvallend veel ijsjes in het straatbeeld te spotten waren. Zo genoten Marieke Naert (16) en Estelle Neirynck (16) van een ijsje op de trappen van het stadhuis. “We zijn klasgenotes en heel goede vriendinnen”, vertelt Marieke. “Samen besloten we te profiteren van het weer. Wie weet is het wel de laatste keer.” Ook schoolvrienden Michiel, Arne en Balder stopten even aan een ijssalon op weg van het college naar de bushalte. “We moeten onze bus halen, dus erg veel tijd hebben we niet over, maar een ijsje onder weg gaat er zeker in met dit weer.”

Nochtans is niet zo dat de laatste hitte een stormloop teweegbracht in Roeselare. Daar heeft Stephan Gryspeerd van ijssalon De Zoete Zonde een logische verklaring voor. “De laatste zon is iets heel anders dan de eerste zon”, zegt Stephan. “Elk jaar zien we dezelfde cyclus zich herhalen. Als het in maart 18 graden is staat hier meteen een lange rij, terwijl iedereen op hetzelfde moment om barbecuevlees gaat naar de slager. Maar de septemberzon is anders. Nu zijn er geen barbecues meer. Mensen kopen alweer hesp en witloof. Bovendien zit iedereen terug in het werk-en schoolritme. Het worden zeker goede dagen, maar nu moeten we het toch vooral hebben van studenten die passeren en een ijsje kopen. Maar ze moeten nog altijd hun bus halen. Ongeacht het weer.”

Openluchtzwembad Izegem blijft dicht

Een gelijkaardig verhaal horen bij het zwembad in Izegem. Wie er aan dacht om bij deze warme temperaturen een frisse plons in het openluchtzwembad was er aan voor de moeite. “Ons seizoen zit er halfweg september altijd op”, zegt Bart Colpaert van de sportdienst. “Het weer is inderdaad ideaal, maar voor ons is het niet rendabel om alles voor amper twee dagen terug op te starten. We kunnen geen beroep meer doen op onze jobstudenten en bovendien zitten de meeste mensen op hun werk of op de schoolbanken. Bovendien zouden we door corona met een maximumcapaciteit van honderd mensen zitten. Dat maakt het helaas de moeite niet.” Zwemmen in Izegem kan dezer dagen wel nog in het binnenzwembad.