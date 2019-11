Studenten kunnen opnieuw blokken in stadhuis en ARhus CDR

20 november 2019

07u45 0

Naar jaarlijkse traditie slaan ook dit jaar ARhus en de stad Roeselare de handen in elkaar voor de blokkende student. Roeselaarse studenten kunnen tussen 14 december en 31 januari terecht op de vierde verdieping in ARhus en in de gemeenteraadszaal in het stadhuis. Er worden ook extra activiteiten uitgerold om de studenten extra te verwennen, gaande van massages tot fruitbedelingen. Een plekje reserveren doe je vanaf maandag 2 december om 9 uur op inschrijvingen.roeselare.be.