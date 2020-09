Studenten en docenten IC Dien meten bloeddruk van Roeselaarse gemeenteraad CDR

21 september 2020

19u07 3

Ongewone start van de eerste Roeselaarse gemeenteraadszitting na het zomerreces. In eerste instantie blies de raad door de aanhoudende coronacrisis maandagavond verzamelen op de TRAXsite en niet in het stadhuis. Bovendien kregen alle gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen en het aanwezige publiek net voor de start van de zitting de kans om hun bloeddruk te laten meten. Dit door leerlingen en docenten van IC Dien, het instituut voor verpleegkunde aan de Westlaan. “Het gaat om een initiatief in het kader van de week van het hart”, zegt directeur Luc Vanrobaeys. “De verpleegkundige heeft een belangrijke taak bij gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie. In onze graduaatsopleiding komt gezondheidsbevordering ruim aan bod. Maar ook buiten de lessen en stages wil de school haar studenten, personeel en bezoekers bewust maken van actuele gezondheidsthema’s. Onze activiteiten tijdens de week van het hart zijn hier een voorbeeld van. Een cardio-fit, een niet-rokersdag, beweging, een gezond tussendoortje, reanimatie-oefeningen en muziek met het thema ‘hart’ plaatsen deze week hartproblematiek onder de aandacht. Maar de bewustmaking gaat verder dan de muren van de school. Vanavond willen we de gemeenteraadsleden attent maken op de problematiek hartfalen. Met flyers informeren we hen over de symptomen van hartfalen en vrijblijvend meten we de bloeddruk.”