Stroroute gedeeltelijk afgesloten door onderhoudswerken Valentijn Dumoulein

17 september 2020

15u54 0 Roeselare De Groene As Stroroute tussen Roeselare en Zonnebeke zal vanaf maandag 21 september tot midden oktober gedeeltelijk afgesloten zijn. De halfverharding krijgt een grondige onderhoudsbeurt.

Het gaat om drie stroken die gelijktijdig zullen aangepakt worden. De eerste strook die afgesloten wordt ligt tussen de Scherminkelstraat en de Roeselaarsestraat in Moorslede. Ook tussen de Peemhutstraat en de Statiestraat in Moorslede, en tussen de Nieuwe Molenstraat en Passendalestraat in Zonnebeke wordt de stroroute afgesloten. Fietsers die de volledige route volgen, rijden best om via Moorslede (Ieperstraat en Roeselaarsestraat). De stroken tussen de werven blijven wel open voor gebruik.

De werken kaderen binnen het onderhoud van de verharding van de groene assen. De halfverharding wordt opnieuw op breedte gezet en krijgt een nieuwe bovenlaag om meer fietscomfort te garanderen en de veiligheid te verhogen. In totaal wordt zo ruim 4.2km halfverharding aangepakt voor een totale kostprijs van 125.000 euro. Afhankelijk van het weer zal de Stroroute opnieuw volledig toegankelijk zijn vanaf midden oktober.