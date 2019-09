Stroomproducent ENGIE organiseert jobdag in Roeselare VDI

16 september 2019

12u59

Bron: ENGIE 0 Roeselare Groene stroomproducent ENGIE organiseert op zaterdag 21 een jobdag in Roeselare. Sinds begin vorig jaar zijn era l 2.250 openstaande vacatures ingevuld, maar tegen eind dit jaar zouden er dat 3.000 moeten zijn.

Na de vorige Jobdays in maart 2018, september 2018 en februari 2019 krijgen kandidaten op 21 september de kans om te spreken met werknemers van het bedrijf en om zich aan te melden voor een brede waaier van functies. Wie geïnteresseerd is in een job bij ENGIE kan zich online inschrijven via www.engie.be/jobday. Hierna wordt de kandidaat gecontacteerd om een afspraak te maken voor de Jobday op een bepaalde locatie. Tijdens de Jobday zal de sollicitant de mogelijkheid hebben om te spreken met een HR-verantwoordelijke en met een operationele manager van ENGIE. De sollicitanten die op basis van hun kandidatuur geselecteerd worden, worden op 21 september verwacht tussen 8.30 en 12.30 uur in Sportoase langs de Diksmuidsesteenweg 400 A in Roeselare.

Meer informatie via www.engie.be/jobday.