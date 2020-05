Streetkarting uitgesteld, TBR Rallysprint geannuleerd CDR

07 mei 2020

De tweede editie van de Streetkarting Roeselare die op 23 en 24 mei georganiseerd zou worden op Bedrijventerrein Wijnendale is geschrapt door de coronamaatregelen. “Het event wordt verplaatst, vermoedelijk naar september indien wij goedkeuring krijgen”, aldus de organisatie. Ook de Motul TBR Rallysprint die op zondag 12 juli in Oekene georganiseerd zou worden, is geannuleerd. De volgende editie is voor 2021 en dit meer bepaald op 10 en 11 juli 2021.