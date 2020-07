Streetkarting Roeselare uitgesteld naar 2021 CDR

22 juli 2020

07u28 0

De tweede van de Streetkarting Roeselare zal niet meer in 2020 worden georganiseerd. Het event, waarbij Bedrijventerrein Wijnendale tijdelijk wordt omgeturnd tot een kartingcircuit, kon eerder al niet doorgaan op 23 en 24 mei en aanvankelijk hoopte de organisatie om een nieuwe datum te prikken in september. Maar nu is beslist dat de streetkarting pas volgend jaar opnieuw georganiseerd worden. “Door de vele onzekerheden en praktische implicaties van de geldende maatregelen werd in samenspraak met alle betrokken partijen beslist om Streetkarting Roeselare uit te stellen naar volgend jaar . Veiligheid staat steeds voorop, net als de fun van het deelnemen. En beide kunnen we dit jaar niet meer garanderen”, klinkt het bij de organisatie. “Daarom zoeken we nu volop naar een datum voor volgend jaar om te strijden tegen elkaar. De karts zullen klaarstaan om er samen een spannende en leuke kartwedstrijd van te maken en achteraf nog wat na te praten met een hapje en een drankje bij onze bar. Alle inschrijvingen blijven geldig voor volgend jaar. Weet wel dat je volgend jaar opnieuw moet registreren of aanmelden voor de inschrijvingslijst.”