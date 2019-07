Streekgenoten die deelnamen aan Rally Peking-Parijs keren huiswaarts met zes medailles SVR

09 juli 2019

15u16 0 Roeselare Twee duo’s met roots in onze regio hebben samen zes prijzen in de wacht gesleept in de rally Peking-Parijs. Patrick Debusseré uit Gits en Bernard Vereenooghe uit Roeselare, die voor de eerste keer deel namen aan de langste en zwaarste historische rally ter wereld, kregen na aankomst in Parijs maar liefst vier medailles.

“We waren de eerste in onze klasse, haalden de derde plaats in de European Challenge, wonnen de ‘Spirit of the Rally’-award én kregen een gouden medaille omdat we alle checkpoints langs de route van 15.000 kilometer haalden. Die laatste award is overigens volledig de verdienste van navigator Bernard. Een heel straffe prestatie.”

Ook Roeselarenaar Wim Van Gierdeghom, die met kunstenaar Arne Quinze een duo vormde, viel in de prijzen. Ook zij werden het eerste duo in hun klasse, terwijl ze voor hun volharding een ‘True Grit’-medaille kregen van de organisatie, goed voor samen zes prijzen in de Mandelstreek.