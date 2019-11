Straks insecten op ons bord? Onderzoeksproject maakt werk van efficiëntere grootschalige kweek, maar wetgeving laat op zich wachten Charlotte Degezelle

28 november 2019

14u06 0 Roeselare Dankzij het Europees project Entomospeed zijn we opnieuw een stap dichter bij grootschalige insectenkweek voor menselijke en dierlijke consumptie. De voorbije drie jaar sleutelden de onderzoekspartners, onder meer het Beitemse onderzoekscentrum Inagro en Vives, aan verschillende betaalbare automatisatieconcepten voor een efficiëntere kweek. Probleem blijft echter een achterop hinkende wetgeving.

Wereldwijd wordt de consumptie van eetbare insecten gepromoot als één van de maatregelen om de duurzaamheid en de zekerheid van de voedselproductie te garanderen. Maar de grootschalige insectenkweek kent nog veel uitdagingen. Via het Europees project Entomospeed pakten de Vlaamse en Nederlandse onderzoekspartners Inagro, Vives, Thomas More, KU Leuven, HAS Hogeschool, NGN en Fontys Hogeschool de knelpunten aan. “Grote vraag was hoe de grootschalige insectenkweek mogelijk gemaakt kan worden en geautomatiseerd want de kweek vergt heel veel handenarbeid”, duidt Sharon Schillewaert, onderzoeker bij Vives en projectleider van Entomospeed. “We focusten de voorbije jaren op de teelt van meelwormen en zwarte soldatenvliegen en stelden ons tot doel om op één jaar tijd 10 ton meelwormen en 20 ton zwarte soldatenvliegenlarven te kweken. Voor een professionele kweker is dit nog weinig, maar toch al een mooi begin. Om dit te realiseren moesten we op zoek naar automatisatieconcepten en praktijkrijpe oplossingen. Zo werd er werd gemaakt van een betaalbaar modulair kweeksysteem dat eenvoudig uit te breien is en ontwikkelde Inagro een kever-poppenscheider voor de meelwormen en een kweekkooi om de zwarte soldatenvliegen efficiënter te kunnen kweken. Bij Fontys dacht men daarentegen na over de ideale kweekbak, met insectenbestendige klimatsensoren en een broedplaats voor de jonge larven.” Ook werd het ideale recept voor insectenvoeder op basis van restafval zoals witloofwortels, spruitkoolstokken en aardappelschillen op punt gezet.

Er zijn dus mogelijkheden genoeg om de grootschalige kweek van insecten van de grond te krijgen. Toch is er nog één bepalende factor waar de onderzoekspartners geen vat op hebben. “De noodzakelijke stroomversnelling wordt afgeremd door de wetgeving. Wij wachten al sinds 2018 op de goedkeuring van de zogenaamde novelfooddossiers over eetbare insecten. En het is net daarop dat ook de grote bedrijven zitten te wachten. Zij gaan zich niet wagen aan het investeren in en ontwikkelen van nieuwe producten die mogelijks binnen een jaar niet meer toegelaten zijn. Naast de wetgeving betreffende menselijke consumptie van insecten, laat trouwens ook de goedkeuring van verwerkte insecten als voeder voor pluimvee en varkens op zich wachten.”

Maar is de consument klaar om insecten te eten? Of staat het brede publiek nog steeds huiverachtig tegen insecten op z’n bord? “Ook hiermee hebben we geëxperimenteerd”, weet Sharon. “Wij verwerkten de insecten onder meer in cake, worstenboordjes, hamburgers en zelfs pesto. Als de insecten zodanig verwerkt zijn dat ze niet zichtbaar en herkenbaar zijn, dan worden ze vlot en graag gegeten. Wel moet je opletten voor schaaldierallergie.”

Terwijl het wachten is op de overheid, gaan de studies verder. “Recent is er met Introsect een vervolgtraject op Entomospeed gestart. Hierin werken we samen met een 60-tal Vlaamse boeren die bereid zijn (deels) over te schakelen naar de insectenkweek”, besluit Sharon.

Meer op www.insectinfo.be.