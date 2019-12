Straks herbruikbare bekers ontlenen aan Midwest? CDR

07u16 6 Roeselare Roeselare heeft 21.000 herbruikbare bekers die het vanaf januari ter beschikking zal stellen van verenigingen die evenementen willen organiseren. De stad wil ook met Midwest bekijken of het met alle gemeentes samen herbruikbare bekers kan kopen.

Vanaf 2020 is het op alle evenementen, van schoolfeesten tot grote festivals, verboden om drank te serveren in wegwerpbekers. Iedereen moet herbruikbare bekers gebruiken. CD&V-gementeraadslid Stefaan Van Coillie wou weten hoe Roeselare dit gaat aanpakken. “Zullen er bekers aanwezig zijn in zalen die de stad verhuurt? Kunnen de verenigingen op hun eigen terrein bekers van de stad gebruiken? En hoe zit het met het afwassen van de bekers?”

Volgens schepen José Debels (CD&V) bezit de stad 21.000 herbruikbare bekers en afvalintercommunale Mirom heeft er 7.500. “Ook bestelden we onlangs vaste bekers voor de Trax-site en we gaan het onderwerp intergemeentelijk, dus met Midwest, bekijken. We willen nagaan of we met alle gemeenten samen bekers kunnen kopen en eventueel zullen investeren in een wasstraat. Tegen 2021 zou hier duidelijkheid over moeten zijn.”