Straks goedkoop wonen dankzij Community Land Trust? Roeselare onderzoekt haalbaarheid CDR

22 september 2020

08u15 0 Roeselare Gemeenteraadslid Gerdi Casier (Sp.a & de vernieuwers) wil wonen in Roeselare betaalbaar houden en lanceerde daarom tijdens de gemeenteraad het voorstel om een Community land Trust op te richten. Schepen Michèle Hostekint (Sp.a & de vernieuwers), bevoegd voor wonen, laat weten dat er volgend jaar een haalbaarheidsstudie komt.

“In Leuven kan je een huis kopen zonder de grond. Dit om de prijs te drukken”, opent Casier. “Via een Community Land Trust, geïnspireerd door de Amerikaanse stad Burlington, wil de stad op unieke wijze betaalbare woningen aanbieden. Dat is een systeem waarbij de huizen te koop worden gesteld, terwijl de grond waarop ze staan bezit blijft van de gemeenschap. Op deze manier kan men een stuk goedkoper wonen zeker als men in rekening neemt dat de grond gemiddeld 30% van de aankoopsom bedraagt. De doelgroep zijn mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning, maar die inpraktijk toch buiten het circuit vallen. Maar ook voor mensen niet voldoende middelen hebben om een dure lening te combineren met renovaties kan dit concept soelaas bieden. Kan een Community Land Trust ook voor Roeselare een keuze zijn om wonen betaalbaar te houden?” Schepen Hostekint voerde al wat voorbereidend en verkennend werk uit. “Community Land Trust is een zeer interessant concept”, oordelt ze. “Al in het bestuursakkoord gaven we aan dat we willen bekijken of we wonen op deze manier betaalbaar kunnen maken voor wie een eigendom met grond te hoog gegrepen is of voor jonge gezinnen. In 2021 willen we hier effectief werk van maken maar we zaten alvast samen met de Roeselaarse cohousinggroep voor een eerste verkenning over wat er zou kunnen in onze stad. Begin 2021 willen we een aanvraag indienen bij Europees fonds Start-to-CLT en de haalbaarheid onderzoeken.”