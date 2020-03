Straks coronapatiënten in nieuwbouwcampus AZ Delta? CDR

26 maart 2020

AZ Delta bereidt zich voor op een verdere toename van het aantal coronabesmettingen. Vorige week breidden ze de spoedafdeling langs de Wilgenstraat al uit met twee tenten, en nu wordt er ook in de richting van de nieuwbouwcampus in Rumbeke gekeken. De officiële opening ervan, de opendeur voor het brede publiek en ook de verhuis van de campussen langs de Westlaan en de Wilgenstraat naar de nieuwbouw werden eerder al geschrapt door de coronacrisis, maar mogelijk wordt de nieuwe hoofdcampus de komende dagen of weken nu toch in gebruik genomen. “Men is inderdaad aan het bekijken of we de nieuwe campus eventueel in gebruik kunnen nemen”, bevestigt Kristien Beuselinck, communicatieverantwoordelijke van AZ Delta. “We werken proactief en proberen extra plaatsen te creëren. Op vandaag hebben we in campus Wilgenstraat al vijf corona-afdelingen. Dit is mogelijk doordat het aantal patiënten chirurgie op vandaag lager ligt.”