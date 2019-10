Straffe carrièreswitch: Liesbeth turnt stoffenzaak om tot groepspraktijk en yogastudio Charlotte Degezelle

16u29 0 Roeselare Het is over en uit voor Stof op Zolder. Liesbeth Becu zet na vijf jaar haar stoffenzaak langs de Iepersestraat stop. Op zaterdag 19 oktober kan je er nog voor een laatste keer terecht, de rest van de uitverkoop gebeurt online. Op die manier kan Liesbeth zich focussen op haar nieuwe uitdaging. Het oude textielfabriekje waarin Stof op Zolder gevestigd was, turnt ze om tot groepspraktijk Sousvenir waar je onder meer yoga kan volgen en Liesbeth zelf al aan de slag is als kinderpsychologe.

Het is een carrièreswitch om u tegen te zeggen die Liesbeth Becu maakt. Vijf jaar terug startte ze met Stof op Zolder. Eerst als webshop, en na een jaartje kwam er ook een fysieke winkel bij. “Ik ben zelf gestart met naaien dankzij onze kindjes en zo is van het ene het ander gekomen. Mijn man is IT’er en voor we het goed en wel wisten was de webshop van Stof op Zolder een feit”, vertelt ze. “Maar veel klanten stelden me toch de vraag of ze de stofjes even konden komen bekijken en voelen. Mijn stock lag toen nog op zolder en dat was allesbehalve praktisch. Maar in onze tuin stond al jaren een vervallen textielfabriekje dat ooit van de familie Sobry was. We hebben nooit goed geweten wat we met dat gebouwtje aan moesten vangen, maar plots was het duidelijk. Het kon een echte Stof op Zolder winkel worden.”

De nodige verbouwingen werden uitgevoerd en eenmaal de winkel in gebruik nam Stof op Zolder echt een hoge vlucht. “De zaak groeide echt razendsnel. Het begon met één personeelslid en voor ik het wist had ik vier mensen in dienst. Maar gelijktijdig begon er bij mij iets te knagen. Ik stond amper zelf nog in de winkel, maar was altijd bezig met administratie. Steeds vaker vroeg ik me af of dit echt was wat ik wou. Ik ben kinderpsychologe van opleiding en wat er allemaal ook in m’n hoofd omging, m’n hart gaf aan dat ik terug naar de gezondheidssector wou.” Dus nam Liesbeth een drastische beslissing. ”Maar ze voelde wel aan als een bevrijding. Sinds september is Stof op Zolder enkel nog open als webshop en ik startte de uitverkoop op. Op vraag van velen doe ik zaterdag 19 oktober nog eenmaal de winkel open van 10 tot 16 uur. Voor de rest gaat de uitverkoop online verder.”

Hoewel Liesbeth Stof op Zolder als een zeer waardevol hoofdstuk beschouwt, heeft ze het grotendeels al afgesloten en kijkt ze voluit naar de toekomst. Het oude textielfabriekje gaat voortaan dan ook door het leven als Sousvenir, een holistische groepspraktijk met focus op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. “Boven is er al een yogazaal die nu al op het kleinst is. Daarom wordt de winkelruimte straks omgeturnd tot grote yogazaal. Het kleinere exemplaar wordt straks voorbehouden voor onder meer kinderyoga en babymassage. Daarnaast zijn er ook nog drie burelen. Eén ervan palm ik als kinderpsycholoog zelf in en om de andere plaatsen in te vullen door bijvoorbeeld een acupuncturist of een osteopaat zijn er gesprekken lopende. Ik ga voor een sterke groepspraktijk met een gedragen, gemeenschappelijke visie en wil die dan laten groeien in plats van zomaar bureaus te verhuren.”

Meer op sousvenir.be.