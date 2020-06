Straat uur afgesloten door gaslek bij graafwerken in Roeselare LSI

04 juni 2020

14u01

Bron: LSI 0 Roeselare In het centrum van Roeselare is de Uilstraat donderdagmiddag zo’n uur afgesloten voor het verkeer. Oorzaak was een gaslek bij graafwerken aan het voetpad.

In de Uilstraat, een zijstraat van de Kattenstraat, zijn infrastructuurwerken voor telecommunicatie bezig. Bij graafwerken met een kraantje is rond 11.30 uur een gasleiding geraakt. Het ging om een leiding op lage druk. Evacuaties waren niet nodig. Het lek situeerde zich in de buurt van appartementen maar er was geen gevaar. Gasmetingen in de appartementen bleken negatief. Netwerkbeheerder Fluvius kwam ter plaatse om het lek te herstellen.