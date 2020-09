Stormweer doet TUIN verkassen naar Onze-Lieve-Vrouwekerk CDR

25 september 2020

Het nieuwe festival TUIN zal dit weekend z’n naam niet kunnen waarmaken. Organisator PLAK/BAND had plannen om op zaterdag 26 september vijf concerten te organiseren in evenveel Krottegemse tuinen. Maar de onstuimige weersvoorspelling doen hen nu ingrijpen. Alle concerten worden verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk langs de Sint-Hubrechtsstraat 33. De voorziene tijdstippen van de concerten wijzigen niet. “We zijn ervan overtuigd dat deze beslissing absoluut noodzakelijk is om de optredens, zowel voor bezoeker als band, op een verantwoorde en veilige manier te kunnen organiseren”, klinkt het bij PLAK/BAND.