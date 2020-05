Stormloop blijft uit op eerste weekenddag na heropening winkels CDR

16 mei 2020

17u55 0

Met de heropening van de winkels afgelopen maandag ligt het centrum van Roeselare er niet langer verlaten bij. Je kan er veilig shoppen dankzij onder meer eenrichtingsverkeer en hygiëne-units maar het blijft er voorlopig rustig. Hoewel het zaterdag de eerste weekenddag was na de heropening en het bovendien zonnig weer was, kozen nog steeds veel Roeselarenaars ervoor om in hun kot te blijven. Het was al drukker dan op de eerste dagen toen de winkels opnieuw open waren, maar van een stormloop is tot nu toe nog steeds geen sprake. “We merken dat er dag na dag iets meer mensen op pas zijn in het centrum, maar gelukkig is het geen overrompeling”, vertelt Astrid Debou van modezaak Pastell. “Wie wel komt, shopt trouwens op de correcte manier en heel bewust. We krijgen vaak de vraag of de mensen wel binnen mogen, of ze mogen passen,… Net doordat het niet razend druk is, voelen de mensen zich ook veilig in het centrum. Ook het feit dat het nog steeds razend druk is, toont aan dat er veel mensen liever het zekere voor het onzekere nemen en nog even afwachten.”