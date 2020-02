Stippen op openbaar domein tegen pesten CDR

18 februari 2020

10u05 0

Nog tot 21 februari maakt de 15de Vlaamse Week tegen Pesten een vuist tegen pesten. Ketnet en het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten pakken in die periode opnieuw uit met hun actie Stip it! Ze roepen op vier stippen op je hand te zetten of met een krijtje vier stippen te tekenen op een plaats waar het mag en zo te tonen dat je tegen pesten bent. Vorig jaar schaarde Roeselare zich achter de actie door vier grote rode stippen op de grote raampartijen van sportoase Sportoase Schiervelde. Dit jaar duiken de stippen her en der in het straatbeeld op. Een filmpje op de Facebookpagina van Jeugd #VANRSL toont de nachtelijke invasie van stippen waarmee de stad duidelijk maakt dat ze pesten niet oké vindt.