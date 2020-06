Stille wandeling voor Lamine Bangoura (27) uitgesteld Alexander Haezebrouck Charlotte Degezelle

28 juni 2020

16u37 0 Roeselare Familie en vrienden van Lamine Bangoura (27) wilden op 5 juli in Roeselare een stille wandeling houden ter nagedachtenis van Lamine en tegen de gerechtelijke uitspraak, maar door de coronamaatregelen wordt dat nu uitgesteld. Wanneer ze zal doorgaan, is nog niet duidelijk.

Familie en vrienden van Lamine Bangoura zijn verbolgen over de gerechtelijke uitspraak waarbij de acht agenten die aanwezig waren tijdens de uithuiszetting van de 27-jarige man niet vervolgd worden. De familie ging al in beroep tegen de uitspraak. Vrienden wilden ook graag een stille wandeling houden voor Lamine. Die zou op zondag 5 juli doorgaan om 15 uur op de Grote Markt in Roeselare, maar is nu uitgesteld.

De feiten dateren ondertussen al van twee jaar geleden. De 27-jarige Roeselarenaar was onder invloed van verdovende middelen en verzette zich hevig tegen de uitdrijving uit zijn huurwoning. Hij moest in bedwang worden gehouden en raakte zo uitzinnig dat hij plots in elkaar zakte en overleed. Volgens de familie en hun advocaat hebben de agenten wel degelijk een aandeel in de dood van Lamine. Zijn dood veroorzaakte grote beroering en er werd zelfs twee keer een mars tegen politiegeweld georganiseerd. Die verliepen niet zonder slag of stoot.