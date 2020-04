Stijn Couvreur verdeelt gratis papier om mee te knutselen in coronatijden CDR

03 april 2020

14u41 6 Roeselare Stijn Couvreur, die recent zijn zeefdrukbedrijf Gerjo stopzette, heeft zo’n 13.000 vellen papier en licht karton in de aanbieding voor ouders wiens kinderen door de coronaperikelen niet naar school kunnen.

“Zelf maak ik van de maatregelen gebruik om mijn bedrijfsruimte volledig op te ruimen”, vertelt Stijn. “Tijdens deze werken botste ik op een vergeten voorraad papier en licht karton. Zelf kan ik daar niets meer mee doen. Maar in de plaats van alles zomaar in de container te gooien, dacht ik hier veel mensen een plezier mee te kunnen doen. De overschotten zijn perfect om op te tekenen, schilderen of mee te knutselen.”

Stijn heeft alles versneden op een formaat van 25 op 35 centimeter en maakte pakketjes van 200 vellen. “Geïnteresseerden kunnen die op maandag 6 april komen afhalen. Tussen 10 en 12 uur zet ik mijn garage langs de Westlaan 423 wagenwijd open.”