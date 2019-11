Shopping Roeselare Gesponsorde inhoud Stijlgids voor ‘belgionista’s’: zo kleed je je volgens de regels van Belgische mode Aangeboden door Shopping Roeselare

12 november 2019

10u00 0

Franse mode is wereldberoemd en fashionista’s aller lande weten wat de ‘French girl style’ inhoudt. Terwijl Belgische mode net zo bijzonder is. Topontwerpers als Raf Simons, Dries Van Noten en Ann Demeulemeester zetten ons land de voorbije decennia op de modekaart en creëerden mee het DNA van de ‘Belgian style’. Zo vertaal je die naar je garderobe.

1. Comfort = elegantie

“Zorg dat je je vrij voelt in je kleding, dat je kan bewegen”. Die tip geeft ontwerpster Nathalie Vleeshouwer in een interview in Metro. Haar uitspraak vat de essentie van de ‘Belgische stijl’ perfect samen: Belgische kleding moet aangenaam en gemakkelijk zitten. Wil je een Belgische look creëren, wurm je dan niet in een jurkje dat je constant goed moet trekken of in schoenen die je voeten pijnigen. Kies voor stijlvol én comfortabel, dat oogt altijd elegant.

2. Knallende prints

Belgische ontwerpers houden van sprekende prints: geometrische figuren, bloemen, ... Denk maar aan de herfst- en wintercollectie van Dries Van Noten dit jaar, die barstte van de romantische bloemenprints. Hij verklapte aan de New York Times dat zijn Belgische tuin daarvoor als inspiratie diende. Samen met zijn team fotografeerde hij de opvallendste rozen, dahlia’s en riddersporen bij zonsondergang, om ze vervolgens op stof te drukken.

3. Less is more

Sommige Belgische designers durven heel eigenzinnig uit de hoek komen, maar over het algemeen is de Belgische stijl eerder down-to-earth. Denk maar aan de elegante outfits van Caroline Biss. Het creatieve team achter het topmerk omschrijft de collecties als perfect zittende prêt-à-porter, die gracieuze eenvoud, subtiele kleuren en nieuwe materialen vlot combineren tot een eigentijds en tegelijk tijdloos geheel. Belgische mode is dus niet schreeuwerig of over-the-top, maar opvallend in zijn eenvoud.

4. Kleur buiten de lijntjes

Natuurlijk volgen Belgische ontwerpers de trends van het moment. Maar ze durven tegelijk ook tegen de stroom in te gaan. “Op stoffenbeurzen staat iedereen urenlang naar de nieuwe trendkleuren te staren”, zegt Inge Onsea van het Belgische merk Essentiel. “Wij lopen daar straal voorbij.” Wil je je Belgisch kleden, wees dan niet bang om je look op je persoonlijke ingevingen en voorkeuren af te stemmen. Ga voor een eyecatcher in een tint die helemaal niét in is. Kies een eigenzinnig accessoire. Doe je eigen ding!

5. Kwalitatieve basics

Lokale ontwerpers besteden veel zorg aan de keuze van hun materialen en gaan bewust voor duurzaamheid. “Iets van slechte kwaliteit is altijd te duur, ook al heb je er niet veel voor betaald”, zegt ontwerper Edouard Vermeulen van het Belgische topmerk Natan in De Tijd. Investeer dus in een aantal stijlvolle, kwalitatieve basisstukken, die je eindeloos kan combineren en waar je jarenlang genot van hebt.

