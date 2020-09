Stijgende coronacijfers nekken 30ste Krottegemse Rommelmarkt Charlotte Degezelle

29 september 2020

11u14 1 Roeselare Ondanks alle inspanningen om een coronaproof jubileumeditie op poten te zetten, besliste het bestuur van de Krottegemse Ransels na nieuw overleg met de stadsdiensten en de veiligheidsdiensten om de Krottegemse Rommelmarkt op zondag 4 oktober af te gelasten. “De coronacijfers in onze stad en buurgemeenten stijgen opnieuw, we nemen geen enkel risico”, aldus voorzitter Frank Wauters.

Een rommelmarkt zoals die van Krottegem organiseren is in coronatijden niet evident. Om alles coronaproof te laten verlopen, dienden tal van uitzonderlijke maatregelen genomen te worden. “Het uitwerken van een dergelijk draaiboek en onder andere het inpassen van alle standen in een totaal aangepast parcours heeft heel veel werk gevraagd”, vertelt Frank. “Onze nieuwe plaatsmeester Carin Snijders was er dag en nacht mee bezig. Het is dan ook met pijn in het hart dat we het resultaat van alle inspanningen van de voorbije weken en maanden zien verloren gaan. We vonden het belangrijk te trachten de Krottegemse Rommelmarkt ondanks Covid-19 te laten doorgaan. Zoals met alle andere activiteiten in het kader van Eté Indien Krottegem was het de bedoeling onze wijk op de kaart te plaatsen en Krottegem, de Krottegemnaars en iedereen met een hart voor Krottegem in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken, maar corona heeft er anders over beslist. Met vandaag 98 nieuwe besmettingen op 100.000 in Roeselare zit onze stad zo goed als in code rood. Enkele buurgemeenten zoals Ledegem, Staden, Zonnebeke en Meulebeke kleuren rood. In deze omstandigheden is het beter geen enkel risico te nemen. Daarom onze beslissing om af te gelasten.”

18 april 2021

2020 is voor iedereen een jaar om snel achter ons te laten, maar de Krottegemse Ransels beloven er in 2021 opnieuw op volle kracht te staan. “Dit natuurlijk indien Covid-19 het toelaat”, zegt Frank. “Op 18 april plannen we dan eindelijk de 30ste Krottegemse Rommelmarkt, groter dan ooit. Tijdens het Hemelvaartweekend van 12 tot en met 16 mei beloven we bruisende Krottegemse Feesten en ergens in de zomermaanden het Krottegems Bierfeest. En deze kalender is zeker nog niet volledig!”