Stichter feestzalen Paviljoentje Robert Cloet (91) overleden LSI

27 mei 2020

14u06

Bron: LSI 0 Roeselare In Roeselare is Robert Cloet op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was de stichter van de destijds bekende feestzalen Paviljoentje in Beveren (Roeselare). Amper drie maanden geleden stierf ook zijn dochter Rosita (63), die als stichtster van feestzalen ’t Landhuys net als haar broer Willy in de voetsporen van haar vader trad.

Robert Cloet huwde destijds met Marie-Jeanne Lagae, de dochter van het kleine cafeetje ’t Paviljoentje langs de Wijnendalestraat in Beveren (Roeselare). Ze bouwden het in de jaren zestig en zeventig uit tot een bekende feestlocatie, eerst als balzaal, daarna als echte feestzaal. Vanaf de jaren tachtig nam zoon Willy er de fakkel over, tot hij het in 2001 te koop zette. Het bekende pand langs de Wijnendalestraat werd nog een sauna-relaxruimte en tot slot Dardar, een concept van ‘food, drinks en dance’ dat amper enkele maanden na de opening al failliet ging.

Robert Cloet overleed op 23 mei in het ziekenhuis, na een val enkele dagen voordien. “Hij had een gezegende leeftijd, maar is toch nog onverwacht gestorven”, vertelt zoon Willy. “Hij was de patriarch van de familie, onze rots in de branding.” Robert laat naast zoon Willy nog vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen achter.

Op 13 februari overleed nog maar pas zijn dochter Rosita na een strijd tegen kanker. Zij was medestichtster van Samen na borstoperatie en Strong Toghether.