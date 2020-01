Steven Dewitte (Groen) wil Grote Markt omvormen tot parking voor personen met beperking CDR

17 januari 2020

10u17 0 Roeselare Groen-raadslid Steven Dewitte legt maandag een opmerkelijk voorstel ter stemming aan de gemeenteraad. Hij wil dat de parkeerplaatsen op de Grote Markt voortaan enkel nog benut kunnen worden door personen met een beperking en ceremoniewagens.

“Vorige maand nog stelde mijn collega Bert (Wouters nvdr.) een vraag over het autovrij maken van de Grote Markt. Tot er een meerderheid is gevonden die de markt ook autovrij wil, zullen we deze democratische beslissing respecteren. Al twijfel ik er niet aan dat de vraag ook de komende jaren zal blijven opduiken op allerhande fora. Maar wat ik vooral erg interessant vond waren de reacties op het nieuwsbericht van ons voorstel. Veel rmensen kaartten een reële nood aan aan parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan. Vanuit die bekommernissen wil ik de gemeenteraad vragen om de parkeerplaatsen op de Grote Markt om te vormen tot parkeerplaatsen voor personen met een handicap, enkel aangevuld met enkele plaatsen voor ceremoniële wagens zodat deze niet langer op het voetpad hoeven te parkeren. We hebben ons altijd geprofileerd als een stad die zorgzaam wil zijn. Zou het dan ook geen mooi en sterk gebaar zijn om de meest centrale plek in onze stad voor hen te reserveren? Het schept ook meteen duidelijkheid. Je hoeft de Grote Markt niet langer op te rijden om rondjes te rijden op zoek naar een lege plek, als je geen blauwe kaart hebt. Ook het blauw schilderen van het plein is niet nodig, want blauwe omlijning volstaat. Ik ben er echt van overtuigd dat de grote meerderheid van de mensen die zonder handicap door het leven gaan, graag die extra 200 meter graag zullen stappen om plaats te maken voor zij die een plaats dichtbij hun geliefkoosde terrasje echt nodig hebben.” Het is afwachten tot de gemeenteraad van maandag hoe de bestuursmeerderheid tegenover het voorstel staat.