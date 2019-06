Sterrenrestaurant Boury brengt eigen vermouth op de markt CDR

12 juni 2019

18u31 0

Tweesterrenrestaurant Boury lanceert de zesde variant in hun Boury Bottled collectie. In november 2018 bracht de sterrenzaak met hun Yuzu gin, Sanguine gin, Lavas gin, Yuzucello en Yakumi al vijf sterke dranken op de markt. Nu wordt die reeks verder aangevuld met een eigen vermouth: Rondo ’16. “Met haar kruidigheid sluit deze rode vermouth naadloos aan bij de gins en likeuren”, zegt chef Tim Boury. “Rondo ’16 is een vermouth met als basis druiven uit Dranouter, Heuvelland waar mijn broer Ben en ikzelf opgroeiden.” “Heuvelland ligt ons nog steeds heel nauw aan het hart”, pikt Ben, general manager van het restaurant, in. “Het geeft dan ook een speciaal gevoel om op deze manier onze eigen geboortestreek met haar prachtige producten en natuur in de verf te kunnen zetten.”

De Rondo ‘16 vermouth start van de Rondo druif en ontleent haar Spaanse karakter aan de infusie met tijm en rozemarijn. De toevoeging van lavas geeft een gastronomische toets aan de wijn die drie jaar op Frans eik rijpte. Ook de flessen van Rondo ’16 worden, net zoals de andere varianten in de Boury Bottled collectie, manueel afgewerkt met een verfveeg wat maakt dat elke fles uniek is.

Rondo’16 is verkrijgbaar op www.bouryboutique.be en in het restaurant. Een fles van 50 centiliter kost 29 euro.