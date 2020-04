Sterrenchef Tim Boury serveert aspergesoep in AZ Delta Charlotte Degezelle

16 april 2020

Het was donderdag smullen geblazen in AZ Delta. Sterrenchef Tim Boury verraste het personeel met 100 liter verse aspergesoep, een samenwerking met Njomly, de online supermarkt voor culinaire topproducten. De soep werd voorgeproefd en goedgekeurd door Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur, en diensthoofd keuken Joost Lemey.“Wij willen het team van AZ Delta graag een hart onder de riem steken”, zegt Tim. “Heel wat dokters komen wel eens over de vloer in ons restaurant en dit is onze kans om in tijden van corona nu eens iets terug te doen. Het initiatief komt van Njomly. Op hun online platform kan iedereen op vandaag een gift doen voor de zorgverleners en andere mensen die in deze moeilijke periode aan de slag zijn.” “Die centen worden benut om die doelgroep iets voedzaams voor te schotelen, iets culinair waarbij ze even de gedachten kunnen verzetten”, vult Pascal Anteunis van Njomly aan.

Bij AZ Delta zijn ze dolblij met het initiatief. “Het is heel mooi om te zien wat er gebeurt in de rand van de coronacrisis”, zegt Jan Hebbrecht, verpleegkundig-paramedisch directeur. “Op heel korte tijd is er een voorbeeld van geïntegreerde zorg opgezet waarbij er een samenwerking is tussen het ziekenhuis, de stad, de huisartsen, de woonzorgcentra en we bovendien ook zien dat de maatschappij een bijdrage levert.”

In de marge liet Tim Boury nog weten dat hij na een wekenlange sluiting dit weekend zijn restaurant opnieuw opstart via een afhaalformule. ”Mijn team is op vandaag nog steeds werkloos, maar m’n vrouw Inge en ik hebben nu de coronamaatregelen verlengd zijn tot 3 mei om toch in actie te schieten”, zegt hij. “Het is de bedoeling dat we vanaf dit weekend sushi ’s en enkele Oosterse gerechten gaan bereiden die afgehaald kunnen worden. We gaan zien of dit een succes is en kunnen dan eventueel enkele teamleden inschakelen.”