Sterrenchef Tim Boury legt klanten Brussels Airlines culinair in de watten: “Aan land of in de lucht... de smaak moet dezelfde zijn” Charlotte Degezelle

04 december 2019

17u18 0 Roeselare Op de luchthaven van Zaventem is de culinaire samenwerking tussen de Roeselaarse tweesterrenchef Tim Boury en vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines officieel voorgesteld. In 2020 zal Tim een gastronomische ervaring creëren voor Business Class-klanten op langeafstandsvluchten van Brussels Airlines. Daarnaast blijft hij ook gewoon aan de slag in zijn restaurant Boury op de Rumbeeksesteenweg.

In 2017 kreeg Tim Boury dankzij Tomorrowland al eens de kans culinair de lucht in te gaan. Toen mocht hij met vier andere chefs honderden buitenlandse festivalgangers verwennen tijdens hun vlucht naar België. Dankzij Brussels Airlines krijgt de Roeselaarse chef in 2020 een heel jaar de kans om zijn culinaire kunnen met de wereld te delen en te tonen wat België in zijn mars heeft.

Visie

Vanaf 1 januari volgt Tim Thierry Theys van het Duffelse tweesterrenrestaurant Nuance op en zal hij voor elk trimester een nieuw menu samenstellen voor de Business Class-klanten op de intercontinentale vluchten van Brussels Airlines. Met seizoensgebonden en regionale producten wil Boury de Belgische finesse serveren op grote hoogte. “Ik ga de uitdaging aan om op 10.000 meter hoogte dezelfde culinaire visie te ontwikkelen als in mijn restaurant”, zegt Tim. “Daarbij moet de smaak van de gerechten zo identiek mogelijk zijn als ‘aan land’ en is vooral de bereidingswijze van belang. Het was een uitdagend project, maar ik denk dat we erin geslaagd zijn vier smaakvolle menu’s te serveren vanaf januari.”

Menu

Van januari tot en met maart mogen klanten die naar Afrika of Noord-Amerika reizen als aperitief een Crème Old Farmdal uit Roeselare verwachten, gevolgd door een brioche met gerookte paling en witloof of zacht gegaarde kalfslende als voorgerecht. Als hoofdgerecht biedt Boury de keuze tussen kalfswang met fondant aardappel, bloemkool en spruitjes of zeeduivel met pompoen, vadouvan en wilde rijst of risotto met wilde bospaddenstoelen. Afsluiten kan met kazen en Boury’s dessert van witte chocolade, banaan en cassis.

Persoonlijke ervaring

Brussels Airlines wil reizigers in Business Class dezelfde persoonlijke ervaring bieden als in een boetiekhotel. “We blijven investeren in de reiservaring van onze klanten”, vertelt Grégory Baillet van Brussels Airlines. “Binnen het concept van ons Boutique Hotel in de lucht, dat we eerder dit jaar lanceerden op onze langeafstandsvluchten naar Amerika en Afrika, willen we een echte restaurantervaring aanbieden aan onze klanten. We zijn blij dat we met Tim een Belgische culinaire ervaring van topklasse kunnen serveren. Daarnaast blijven we ook andere Belgische producten aanbieden, zoals Belgische bieren en wijnen en chocolade van Neuhaus, om het beste van België uit te dragen.”

Naast zijn eigen gerechten neemt Tim als nieuwe chef van Brussels Airlines ook zijn eigen Flavas bier en Lavas Gin mee de hoogte in. Het Flavas bier is het eerste bier van Boury Bottled en werd gecreëerd op basis van smaken en ingrediënten uit Tims keuken.