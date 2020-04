Sterfgevallen in AZ Delta door corona opgelopen tot 18 Alexander Haezebrouck

03 april 2020

16u00 8 Roeselare Het aantal coronapatiënten die het leven lieten in AZ Delta is opgelopen tot 18. Deze week waren er heel wat sterfgevallen in het ziekenhuis door het coronavirus. Begin deze week overleden 12 patiënten aan het virus. Het aantal opgenomen patiënten blijft wel stabiel.

Op dit moment gaat het om 131 patiënten die opgenomen zijn in het AZ Delta. In de campus Wilgenstraat liggen 92 patiënten, daarvan liggen 23 op de dienst intensieve zorgen. In de campus in Menen liggen 23 patiënten, in Torhout 15 en in de campus in de Brugsesteenweg in Roeselare ligt één patiënt.