Steeds meer Roeselaarse winkels sluiten op eigen initiatief: “Om iedereen te beschermen” Charlotte Degezelle

16 maart 2020

14u32 12 Roeselare Hoewel ze op weekdagen de deuren mogen openen, sluiten steeds meer Roeselaarse handelaars spontaan zelf de deuren tot de coronacrisis bedwongen is. “Om de klanten, ons personeel en onszelf te beschermen”, zeggen ze. Een overzicht.

• Youthstore Jackelyn op De Munt geeft het voorbeeld. “We houden de deuren van onze winkel gesloten. Het ondernemershart moest het opnemen tegen ons moederhart en gezondheid gaat voor geld. We vertoeven zo graag in onze winkel, we ontvangen jullie zo graag met open armen, maar we willen dit in alle gezondheid doen en graag nog voor veel jaren, die ongetwijfeld nog zullen volgen. Onze gezondheid, die van onze kindjes, maar zeker ook die van jullie, onze klanten, willen we niet in gevaar brengen”, zeggen zussen Julie en Eline Casier.

• Ook tattoostudio Inksane op de Ardooisesteenweg wil zijn klanten beschermen. De zaak is al sinds vrijdag en zeker tot 28 maart dicht. “We gebruiken gewoon ons gezond verstand in plaats van te wachten op beslissingen van hogeraf”, zegt zaakvoerster Sandy Verfaille. “Hoe hygiënisch mijn artiesten ook te werk gaan, we kunnen er niet op vertrouwen dat geen enkele van onze klanten net uit Italië komt, zijn handen niet wast voor en na een toiletbezoek, per ongeluk spuugt op onze toonbank of net niet aan zijn gezicht kwam voor hij een cola uit de automaat haalde. Hoewel dit financieel een zware beslissing was, gaat de gezondheid van onze artiesten, klanten en hun families voor. Hopelijk kunnen we andere zaken inspireren om ook hun verantwoordelijkheid op te nemen.”

• Saint Amand Coiffures op het Sint-Amandsplein sluit de deuren tot en met 6 april.

• Decathlon in de Groenestraat gaat, net als alle andere filialen van de sportketen, dicht voor onbepaalde duur. “De gezondheid van onze klanten en medewerkers blijft onze prioriteit.”, luidt het.

• Chocolaterie Leonidas op de Grote Markt was eerder al verplicht de tearoom te sluiten, maar hield aanvankelijk de winkel nog open. Nu is die ook dicht. Het team staat wel paraat voor bestellingen.

• Beautystudio Silke op het Rumbeekse Kerkplein houdt de deuren dicht voor onbepaalde tijd. “Dit lijkt me de enige juiste beslissing om het virus zo snel mogelijk gezamenlijk te kunnen overwinnen. Vooral omdat het in onze branche quasi onmogelijk is om contact te vermijden en voldoende afstand te bewaren”, aldus zaakvoerster Silke De Gussem.