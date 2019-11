Stationsplein opnieuw place to be tijdens eindejaarsperiode: sfeervol huis van de Kerstman, verlichte kersttrein en kerstballen Na twee jaar windstilte: comeback met Kerst@Station Charlotte Degezelle

27 november 2019

18u28 0 Roeselare Het Stationsplein is tijdens de komende eindejaarsperiode helemaal terug, dankzij Kerst@Station. Petrouska Beke en Sam Nuytten gooiden twee jaar geleden de handdoek in de ring na kritiek. Maar de goesting is helemaal terug en al heel de week zijn ze in de weer om van het Stationsplein een sfeervolle plaats te maken. “De reacties zijn positief”, zegt het koppel. “Hoewel we nog aan het opbouwen zijn, worden hier nu al volop selfies gemaakt.”

Met onder meer een reuzenrad en het Huis van de Kerstman bouwde het Stationsplein enkele jaren geleden in een ijltempo een straffe reputatie op als place to be tijdens de kerst- en eindejaarsperiode. Drijvende krachten waren Petrouska Beke en Sam Nuytten van restaurant Petrouska. Maar twee jaar geleden hielden ze het voor bekeken. “We kregen veel commentaar van mensen die vonden dat ze het beter konden”, blikken ze terug. “Maar de eerstvolgende eindejaarsperiode kriebelde het eigenlijk al. Jaar na jaar kregen we van het stadsbestuur en de vzw Shopping en Centrum Roeselare de vraag of we draad niet opnieuw wilden oppikken en uiteindelijk gingen we dit jaar overstag.”

Mooie aankleding

Afgelopen zomer begon het koppel de eerste plannen te maken. “Ons concept ‘Kerst@Stationsplein’ werd meteen warm onthaald door zowel de stad als de vzw Shopping & Centrum Roeselare die ons volop steunen. Zij hadden het plan om de chalets van de kerstmarkt naar hier te verhuizen en wij vonden dat we daarbij de nodige beleving en een mooie aankleding moesten voorzien. We spraken onze partners van enkele jaren geleden opnieuw aan, die onmiddellijk op de kar sprongen. Maandag zijn we uiteindelijk, samen met een team van trouwe klanten en vrienden en logistieke ondersteuning van de stad, gestart met de opbouw. Tegen vrijdag moet het plein helemaal af zijn. We zijn gegaan voor een modern en hip concept met als rode draad het nemen van kerstselfies aan het station.”

Verlichte kerstballen

Het Stationsplein is omgetoverd tot de Tuin van de Kerstman met daarin de verlichte Kersttrein, het huis van de Kerstman, zijn pakjeshuis en het boek van de Kerstman. Als blikvangers sieren ook twee enorme verlichte kerstballen het plein. Bovendien komt de Kerstman zelf ook langs op 14, 15, 21 en 22 december van 15 tot 17 uur. “De reacties zijn overweldigend positief en, hoewel we nog aan het opbouwen zijn, worden er nu al volop selfies gemaakt. We hebben duidelijk voor het goeie concept gekozen en willen hier de komende jaren verder aan bouwen. We zijn zelfs nu al ideeën aan het opdoen.”

Bewaking

Petrouska en Sam hopen tot slot dat het verleden zich niet herhaalt en dat vandalenstreken uitblijven. Ze proberen het risico sowieso tot een minimum te herleiden. Zo plaatste het stadsbestuur borden met de melding dat het verboden is om de versieringen aan te raken op straffe van een GAS-boete. “Bovendien is de politie sinds kort vlakbij gevestigd en zullen zij ook via de camera’s op het plein een oogje in het zeil houden. Ook wordt er een bewakingsfirma ingezet en zal er tijdens de weekends een drietal seingevers verkleed als treinconducteurs aanwezig zijn.”