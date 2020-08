Startschot voor realisatie nieuwe Beitemse dorpskern: pastorie, De Schakel en deel Sint-Lodewijksschool volgende week tegen de vlakte CDR

25 augustus 2020

14u45 1

De realisatie van een nieuwe school, een gemeenschapszaal in de ontwijde Sint-Godelievekerk en een groene publieke ruimte in het centrum van Beitem is deze week gestart. Dit met de voorbereiding van de sloop van een deel van de Sint-Lodewijksschool, de pastorie en De Schakel.

“De vzw Calasanz Roeselare, die optreedt als bouwheer voor de scholengroep Arkorum, verkreeg in juli een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Sint-Lodewijksschool, het uitbreiden en verbouwen van De Ketting en de sloop van de voormalige pastorie en De Schakel”, weet schepen van omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Er werden geen bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning waardoor ze uitvoerbaar wordt en de werken kunnen opstarten. Deze week wordt de sloop voorbereid en in de week van 31 augustus worden de effectieve sloopwerken aangevat. De vzw Calasanz streeft er naar om de sloopwerken te voltooien voor eind september om de hinder voor de school zoveel mogelijk te beperken.”