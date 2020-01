Startschot Dwars door Vlaanderen zeker tot en met 2025 in Roeselare: “Dit jaar rijden renners 8 kilometer over Roeselaars grondgebied” Charlotte Degezelle

16 januari 2020

13u37 0 Roeselare Roeselare is de komende vijf jaar verzekerd van koers op World Tour-niveau. Donderdag verlengde het stadsbestuur de overeenkomst voor het startschot van Dwars door Vlaanderen met organisator KSV Waregem Vooruit tot en met 2025. De stad telt hiervoor jaarlijks 50.000 euro neer. Vanaf dit jaar wordt het parcours aangepast en zullen de renners tijdens de 75ste editie op 1 april acht kilometer op Roeselaars grondgebied rijden.

Dwars door Vlaanderen werd in 2007 voor het eerst op gang gevlagd in Roeselare. De stad en KSV Waregem Vooruit sloten toen een overeenkomst voor vijf jaar, maar die werd ondertussen al twee keer verlengd. Donderdag sloten beide partijen een akkoord om tot en met 2025 samen te werken. “KSV Waregem Vooruit en Roeselare hebben een fantastisch huwelijk. De voorbije veertien jaar waren er nooit problemen”, vertelt voorzitter Carlo Lambrecht van Waregem Vooruit.

Wielerstad

“We hebben goeie aanspreekpunten, de politie is sportminded, op logistiek vlak zit het goed en de pleinen zijn top. Er is dus geen enkele reden waarom we de samenwerking niet zouden verderzetten.”

“Wij zijn in 2007 in het Dwars door Vlaanderen-verhaal ingestapt omdat we iets te kort hadden”, pikt sportschepen José Debels in. “We hadden ons Wielermuseum, profileren ons als de stad van de wielerkampioenen met Freddy Maertens, Benoni Beheydt, Patrick Sercu en Jean-Pierre Monseré, zijn de thuisstad van de eerste Belgische Tourwinnaar ooit, hebben een mooie wielerpiste,... Allerlei troeven dus, maar een wedstrijd op World Tour-niveau ontbrak nog. Sindsdien ervaren we dat Dwars door Vlaanderen kleur naar onze stad brengt. De horeca vaart wel bij de start en elk jaar lokt de start veel volk van heinde en ver. Zelfs op een weekdag, wat bewijst dat koers leeft in onze stad. De samenwerking verlengen is dan ook een opsteker voor ons.”

Feestelijke editie

In KOERS.Museum van de Wielersport zetten burgemeester Kris Declercq (CD&V) en Carlo Lambrecht donderdagochtend hun handtekening onder het akkoord. Aansluitend werd op de toekomst geklonken met een Rodenbach. De editie 2020 van Dwars door Vlaanderen valt nog onder de vorige samenwerkingsovereenkomst, maar wordt wel iets bijzonders want het is de 75ste editie. “Eerder lanceerden we al een nieuwe trofee en een boek”, vertelt Lambrecht. “Ook onze hospitality is vernieuwd en op de afterparty in Waregem pakken we straks uit met Sergio en Willy Sommers.”

Roeselare mag alvast toppers als Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Alejandro Valverde, André Greipel, Alexander Kristoff, Elia Viviani, Fernando Gaviria en wereldkampioen Mads Pedersen aan de start op de Grote Markt verwachten, maar krijgt ook meer koers. “Het parcours wordt wat aangepast en er komt een extra lus op Roeselaars grondgebied” weet schepen Debels. “In totaal zullen de renners acht kilometer op ons grondgebied rijden.”