Start Grote Prijs Jean-Pierre Monseré verhuist voor drie jaar naar Hooglede CDR

22 oktober 2019

07u39 8 Roeselare De start van de GP Jean-Pierre Monseré start de komende drie jaar in Hooglede. De organisatie neemt die beslissing met het oog op de veiligheid voor de renners.

“Sinds de opwaardering van de GP Monseré vorig jaar tot 1.1 wedstrijd en dit jaar tot seizoensopener van de Bingoal Cycling Cup met live uitzending op tv zochten we mogelijkheden om onze wedstrijd te versterken met voldoende DNA in eigen streek”, zegt voorzitter Rino Vandromme. “We konden onze koersgekke buurgemeente Hooglede aan boord halen voor drie jaar. Het startschot zal daarom in 2020, 2021 en 2022 in Hooglede weerklinken.”

De keuze voor Hooglede als startplek vloeit voor uit het belang dat de organisatie hecht aan de veiligheid van de renners. “Door het tragisch overlijden van Jean-Pierre en de afgelasting dit jaar door het noodweer hoeven we niet te benadrukken dat de veiligheid van de renners onze zorg is”, gaat Vandromme verder. “Door te kiezen voor startplaats Hooglede kunnen we een vast parcours uittekenen met grote rondes. Een vast parcours biedt zowel voor de renners als voor de toeschouwers extra comfort. De renner weet dat hij zich kan verzekeren van vaste beveiligers, de toeschouwer krijgt de renners elke ronde te zien zonder zich te moeten verplaatsen. Dit soort parcoursontwikkeling zal volgens ons steeds meer de regel worden. Ten slotte kunnen we ons door deze keuze ook beroepen op de expertise en ervaring van de politie en veiligheidsdiensten, die gebundeld zijn binnen één politiezone.”

Het parcours zal bestaan uit lokale rondes van twintig kilometer. Later wordt het parcours vrijgeven, maar de organisatie geeft alvast mee dat de Gitsberg als scherprechter zal dienstdoen.