STAP start lessen maandag gedeeltelijk weer op: “Ten vroegste in september heropening van volledige academie” Charlotte Degezelle

03 juni 2020

17u09 0 Roeselare De leerlingen van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) mogen beginnen aftellen. Vanaf maandag 8 juni opent de school op de Meenseheirweg weer geleidelijk. Een volledige heropening is vermoedelijk pas voor september.

De coronamaatregelen hebben er stevig in gehakt bij de academie. Geannuleerde concerten, theater- en dansvoorstellingen geschrapt: veel leerlingen hadden zich het eind van het schooljaar anders voorgesteld. Toch hebben ze de voorbije maanden ook thuis niet stil gezeten. “Onder de noemer #deleukstethuis lanceerde STAP een campagne om iedereen te tonen dat de leerlingen ook thuis hun hobby bleven verder zetten”, vertelt communicatieverantwoordelijke Roxanne Rikken. “Het resultaat is een website vol ingezonden filmpjes van leerlingen die enthousiast hun kunnen tonen, gaande van kleine concertjes op hun instrument tot zelfgeschreven poëzie en een heuse dansketting. Naast de campagne engageerden de leerkrachten zich met veel enthousiasme om hun leerlingen op afstand les te blijven geven. Via videocalls en opnames konden de leerlingen zo toch hun opleiding verder zetten. In totaal gingen er zo duizend filmpjes rond, een hele prestatie.”

Creativiteit

Maar de gedeeltelijke heropening van de STAP is nabij. Met enkele aanpassingen in de lokalen, aangevuld met de nodige veiligheidsmaatregelen moet het lukken om de meeste leerlingen weer veilig kunstonderwijs te kunnen bieden. “Ik prijs me gelukkig als ik zie hoeveel creativiteit leerkrachten en leerlingen aan de dag leggen om ondanks de lockdownmaatregelen met elkaar in contact te blijven en te blijven bijleren. Nog meer dan bij het leerplichtonderwijs krabde ik me bij de sluiting van de academies in de haren en vroeg ik me af wat die periode zou brengen. Niets is minder waar gebleken, het creatieve talent kroop waar het niet gaan kon”, vertelt onderwijsschepen Tom Vandenkendelaere (CD&V). “De gedeeltelijke heropening op 8 juni is een eerste stap naar het nieuwe normaal en ik ben blij dat we die nog voor de zomervakantie kunnen nemen. De uitzonderlijke maatregelen die we daarvoor moeten nemen, laten echter niet toe dat we meteen de hele academie heropenen. Dat zal ten vroegste in september het geval zijn. We stellen alles in het werk om dat tegen dan klaar te spelen en zodanig voor te bereiden dat iedereen opnieuw het beste van zichzelf kan geven in een veilige en vertrouwde academie.”

Ondertussen kijkt de school al uit naar de inschrijvingen, die voor nieuwe leerlingen op 6 juni starten. Met een uitgebreid aanbod in zowel muziek, woord als dans is er wat wils voor alle leeftijden. Meer info op www.staproeselare.be.