STAP en De Brug verbinden culturen met klanken uit heel de wereld: “Kinderen leren elkaars achtergrond beter kennen door muziek” Charlotte Degezelle

14 januari 2020

13u00 0 Roeselare De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert wordt 100 jaar in 2021. Directeur Dirk Lievens wil de academie nog toegankelijker maken voor kinderen. Eerste initiatief is het multimediale concert ZING!, waarbij de vijfdeklassers van De Brug liedjes zullen zingen over elkaars afkomst en cultuur. ZING! krijgt bovendien extra glans doordat de officiële Koorvlam van de World Choir Games, het grootste korenevenement ter wereld, zijn opwachting maakt.

Bijna honderd jaar na de start van de STAP mag deze zich een van de grootste academies voor muziek, woord en dans in Vlaanderen noemen. “Meer dan 3.400 leerlingen volgen wekelijks onze lessen”, vertelt directeur Dirk Lievens. “Voor onze honderdste verjaardag denken we niet zozeer aan een groot feest, maar willen we de academie nog toegankelijker maken voor alle jongeren.”

Diversiteit

Een jaar voor het feestjaar maakt de STAP nu al werk van dat speerpunt. Voor het project Crossing Music/Arts gaat het in zee met het vijfde leerjaar van stedelijke basisschool De Brug. Daarbij leren kinderen elkaars cultuur kennen binnen een muzische context. “In eerste instantie heb ik de kinderen zelf liederen aangeleerd, maar vervolgens liet ik de kinderen zelf liedjes aanreiken die ze kennen uit hun eigen cultuur, via hun ouders en grootouders”, verduidelijkt leerkracht Hans Helsen. “Zo verbinden we de kinderen en hun families op een unieke manier. Het is niet altijd evident door de verschillende talen, want er wordt zelfs in het Perzisch gezongen, maar wat telt is dat de kinderen vanuit de muziek enorm geïnteresseerd raken in elkaars achtergrond.”

Ook SBS De Brug wordt het project als een meerwaarde gezien. “Crossing Music/Arts verbindt de kinderen, onze leerkrachten en die van de STAP, geeft muzische kansen, unieke kansen, goesting en laat ook weer zingen”, oordeelt directeur Koen Dierynck. “Het biedt kinderen kansen en ervaringen die ze nooit meer zullen vergeten.”

Olympische vlam

Na het vele repeteren volgt op zaterdag 1 februari de apotheose met het concert ZING!. “Meer dan vierhonderd kinderen, zowel leerlingen van De Brug als leerlingen van STAP en haar verschillende koren en orkesten, staan die dag samen op het podium van CC De Spil”, weet Lievens. “Het evenement mag nu al rekenen op hoog bezoek”, vult Hans aan. “Deze zomer vinden in Vlaanderen de World Choir Games plaats, het grootste koorevenement ter wereld, waar 543 koren uit 68 landen aan deelnemen. In aanloop daar naartoe reist de Koorvlam, te vergelijken met de Olympische Vlam, tussen de mooiste zanginitiatieven. De vlam staat synoniem voor de leuze ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ en draagt waarden als openheid, respect, diversiteit en zorgzaamheid met zich mee. Al die waarden zitten ook in ons project en we zijn dan ook heel blij dat we de Koorvlam in februari mogen ontvangen.”

Onderwijsschepen Tom Vandenkendelaere (CD&V) heeft enkel lovende woorden voor de samenwerking. “Het verbindt de leerlingen, twee onderwijspartners en Roeselare met de wereld”, oordeelt hij.

ZING! is niet het eindpunt van het project. De Brug zingt op 16 mei nog eens uit volle borst om het 125-jarig bestaan te vieren, terwijl STAP verder inzet op de World Choir Games en volgend jaar een nieuw Crossing Music/Arts project opstart met andersvalide kinderen.

Tickets voor ZING! kosten vijf euro en zijn te koop in CC De Spil.