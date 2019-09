STAP-directeur presenteert nieuwe vioolmethode

in muziekboekjes Valentijn Dumoulein

12 september 2019

13u42

Bron: VDI 1 Roeselare Dirk Lievens, de directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten, heeft vier methodeboekjes voor kinderen klaar om hun kennis over het bespelen van strijkinstrumenten bij te spijkeren.

“Ik ben naast mijn functie als directeur actief als docent Vakdidaktiek aan de Conservatoria van Gent en Antwerpen en vroeger was ik nog leerkracht voor strijkers. Die liefde voor het vak is niet verdwenen. Nu er een reeks veranderingen in het Deeltijds Kunstonderwijs zijn doorgevoerd, ervoer ik de nood aan nieuw materiaal. Ik ben al tien jaar geleden met dit project begonnen. Heel wat collega’s uit verschillende scholen hebben meegeholpen. Het gaat over een methode voor strijkinstrumenten die nu in Vlaanderen vrij breed gebruikt wordt. Concreet leren kinderen tegelijk viool, cello, altviool of contrabas spelen, terwijl ze ondertussen ook noten lezen, liedjes zingen en stukjes (samen) leren spelen. De boekjes maakt het voor de kinderen op de taaie momenten in hun opleiding leuker, door onder andere te focussen op het in groep musiceren.” Het resultaat is Stringfun Pieces voor viool, altviool, cello en contrabas. De boeken zijn te koop via gespecialiseerde handelaars. Ze zijn uitgegeven bij stringfun.com.