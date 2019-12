STAP brengt kerstconcerten voor het goede doel CDR

05 december 2019

Genieten van de mooiste kerstmuziek en tegelijkertijd het goede doel steunen? Het kan in ARhus en de Sint-Michielskerk dankzij de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Op vrijdag 13 december spelen de leerlingen cello van Annemie Devos en accordeon van Sandra Mollin om 18 uur in het ARhus Café hun beste kerstdeuntjes. De vrije giften van de toehoorders gaan naar het goede doel. Ook de leerlingen fluit (tweede graad) van Koen Brouns, Els Dedecker, Sylvie Bruneel en Veronique Coene geven dezelfde avond om 18.45 uur het beste van zichzelf, maar dan in de Sint-Michielskerk. In ARhus is de toegang gratis, maar giften zijn welkom. In de Sint-Michielskerk betaal je drie euro. De opbrengst van beide concerten gaan naar de vzw Nowedo, die zich inzet voor doven en slechthorenden.