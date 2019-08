Stak echtgenoot woning in brand na echtelijke ruzie? Vrouw en kinderen kunnen ontkomen, verdachte zwaargewond LSI

22 augustus 2019

11u38

Bron: LSI 2 Roeselare Een brand die woensdagnamiddag de woning van een jong koppel in Roeselare verwoestte, is opzettelijk aangestoken. Dat is de conclusie van de deskundige die door het Kortrijkse parket is aangesteld. Bij de brand raakte bewoner Thomas V. (25) zwaar gewond. Wellicht stak hij zelf de woning in brand na een echtelijke ruzie.

Iets voor 16.30 uur liep bewoonster Shauni M. (23) plots de Jan Hijoenstraat op de Rodenbachwijk over en belde in paniek bij enkele buren aan. Ze was na een echtelijke ruzie met haar twee kinderen van respectievelijk 3 jaar en acht maanden oud gevlucht na een echtelijke ruzie. Enkele minuten later vloog de woning in brand. Partner Thomas V. raakte zwaar verbrand en wordt in het Gentse UZ in een kunstmatige coma gehouden. De ruzie en daaropvolgende brand en een jerrycan voor de deur voedden meteen na de brand al de geruchten over brandstichting. Na onderzoek van de branddeskundige van het parket en het labo van de federale gerechtelijke politie is het formeel: de brand is aangestoken. “Het onderzoek naar de verantwoordelijke is volop bezig”, aldus het Kortrijkse parket. Thomas V. is verdachte nummer één. Hij liep zelf zware brandwonden op.

Ondertussen worden inzamelacties voor goederen en een crowdfunding via gofundme.com op poten gezet. De praktische richtlijnen daarvoor volgen later.