Stadsorgelfestival garandeert veilige zitplaatsen met voldoende afstand Charlotte Degezelle

28 mei 2020

13u00 0 Roeselare Het Stadsorgelfestival in Roeselare start op 7 juni. Tot eind dit jaar brengt Eric Hallein acht miniconcerten op verschillende Roeselaarse orgels. “We zorgen voor veilige zitplaatsen op voldoende afstand”, benadrukt Hallein.

Orgelkring Adriaen Willaert organiseert samen met de Roeselaarse Klokkengilde het Stadsorgelfestival. “De Klokkengilde engageert zich om een kwartier voor elk concert de kerkklokken te luiden, wat een sfeervol moment zal opleveren”, meent Eric Hallein van de Orgelkring Adriaen Willaert. “We trappen het festival op zondag 7 juni af met twee concerten. Om 15 uur bespeel ik het orgel van de Sint-Michielskerk, om 17 uur dat van de Rumbeekse Sint-Petrus en Pauluskerk. Misschien de perfecte uitstap om per fiets van het ene naar het andere concert te trekken?”

Op 13 juni brengt Hallein om 16 uur muziek in de kerk van de Grauwzusters, op 27 juni en 5 september om 17.30 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en op 13 september om 16 uur in de kapel van het Klein Seminarie. De laatste twee concerten vinden plaats op 17 oktober om 17.30 in de Oekense Sint-Martinuskerk en op zaterdag 19 december om 18.30 uur in de Sint-Petrus en Paulskerk in Rumbeke. “Alle concerten duren ongeveer een halfuur en zijn gratis”, besluit Hallein. “In tijden van corona garanderen we dat de concerten op een veilige manier gevolgd kunnen worden.”