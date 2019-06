Stadscentrum twee dagen volledig verkeersvrij voor Batjes CDR

19 juni 2019

07u10 5

De Batjes hebben hun impact op het verkeer in het centrum van Roeselare. Van zaterdagmorgen 22 juni tot en met zondagavond 23 juni is het centrum volledig verkeersvrij. Dit betekent dat wie een garage of autostaanplaats heeft binnen het centrum die niet kan bereiken want het centrum wordt van zaterdag op zondag niet opengesteld. Ook leveringen aan horeca en handelszaken zijn niet mogelijk op zaterdag en zondag. Op de Botermarkt wordt een grote fietsenparking ingericht waar je je fiets kan stellen vanaf vrijdag 21 juni om 8 uur tot en met maandag 24 juni om 10 uur. Vanaf 19 juni tot en met 24 juni kan er niet geparkeerd worden op de Grote Markt, maar op zaterdag 22 en zondag 23 juni raak je wel probleemloos aan de Wallenparking, parking De Munt, de Moermanparking, Parking Ooststraat en het Polenplein om te parkeren. Stadsbussen en lijnbussen op grondgebied Roeselare zijn tot slot zowel op zaterdag als zondag gratis.